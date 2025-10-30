SAP Aktie
|225,75EUR
|1,65EUR
|0,74%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach einer Diskussionsrunde zum Thema Nachhaltigkeit mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Overweight" belassen. Das Portfolio des Softwarekonzerns in diesem Bereich sei ein Treiber für Querverkäufe, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Die verantwortliche Managerin Sophia Mendelsohn habe hervorgehoben, dass Kompetenzen im Bereich der Nachhaltigkeit für SAP ein Wettbewerbsvorteil seien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
224,75 €
|
Abst. Kursziel*:
37,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
225,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,32%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
12:27