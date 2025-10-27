SAP Aktie

233,90EUR 2,30EUR 0,99%
SAP

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

27.10.2025 19:11:15

SAP SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidenden Aspekte seien jedoch der optimistischere Tenor des Managements in puncto Auftragsbestand und die wieder zunehmende Ausgabenbereitschaft der Firmenkunden./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
233,65 € 		Abst. Kursziel*:
24,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
233,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,98%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

