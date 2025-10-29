SAP Aktie

228,45EUR -4,10EUR -1,76%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
29.10.2025 11:05:12

SAP SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Eine Übernahme von Blackline hätte eine gewisse Logik, schrieb Michael Briest am Dienstagabend nach einem Medienbericht. Das Unternehmen sei langjähriger Solution-Extension-Partner./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
228,30 € 		Abst. Kursziel*:
31,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
228,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,32%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

