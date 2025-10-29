SAP Aktie
|228,45EUR
|-4,10EUR
|-1,76%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Eine Übernahme von Blackline hätte eine gewisse Logik, schrieb Michael Briest am Dienstagabend nach einem Medienbericht. Das Unternehmen sei langjähriger Solution-Extension-Partner./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
228,30 €
|
Abst. Kursziel*:
31,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
228,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,32%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
