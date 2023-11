Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Der LUS-DAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,91 Prozent auf 15 355,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 15 199,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 365,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 190,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, bei 15 892,50 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.11.2022, den Wert von 13 584,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 9,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 6,30 Prozent auf 9,68 EUR), Merck (+ 3,92 Prozent auf 153,85 EUR), Henkel vz (+ 3,53 Prozent auf 69,86 EUR), Sartorius vz (+ 3,11 Prozent auf 258,90 EUR) und adidas (+ 2,57 Prozent auf 173,98 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Hannover Rück (-2,33 Prozent auf 201,60 EUR), Porsche (-0,94 Prozent auf 88,24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,94 Prozent auf 370,50 EUR), Rheinmetall (-0,91 Prozent auf 272,00 EUR) und QIAGEN (-0,88 Prozent auf 35,97 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 929 738 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 154,120 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,58 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

