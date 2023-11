Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Am Donnerstag klettert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,53 Prozent auf 15 814,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 15 826,50 Punkte, das Tagestief hingegen 15 745,50 Zähler.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 266,00 Punkte. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 15 724,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.11.2022, den Stand von 14 254,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 12,51 Prozent nach oben. Bei 18 246,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 4,88 Prozent auf 145,68 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,05 Prozent auf 24,99 EUR), EON SE (+ 0,93 Prozent auf 11,39 EUR), RWE (+ 0,63 Prozent auf 38,26 EUR) und Brenntag SE (+ 0,50 Prozent auf 76,06 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil BASF (-1,95 Prozent auf 44,17 EUR), Bayer (-1,00 Prozent auf 40,68 EUR), Zalando (-0,58 Prozent auf 23,99 EUR), QIAGEN (-0,52 Prozent auf 36,35 EUR) und adidas (-0,44 Prozent auf 178,14 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 1 093 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 159,383 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

