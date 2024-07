Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart

Am Mittwoch geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,34 Prozent auf 25 211,66 Punkte nach oben. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 249,510 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,012 Prozent stärker bei 25 128,90 Punkten, nach 25 125,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 25 264,73 Punkte, das Tagestief hingegen 25 128,90 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,121 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.06.2024, stand der MDAX noch bei 26 963,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der MDAX einen Stand von 27 057,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 692,90 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6,06 Prozent abwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 2,40 Prozent auf 4,18 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,66 Prozent auf 110,00 EUR), AIXTRON SE (+ 1,19 Prozent auf 18,72 EUR), Aurubis (+ 1,18 Prozent auf 76,85 EUR) und TUI (+ 1,18 Prozent auf 6,51 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil PUMA SE (-1,79 Prozent auf 42,72 EUR), GEA (-0,50 Prozent auf 40,06 EUR), HENSOLDT (-0,41 Prozent auf 34,40 EUR), HOCHTIEF (-0,37 Prozent auf 106,50 EUR) und Gerresheimer (-0,30 Prozent auf 98,95 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 290 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 19,380 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,01 Prozent.

Redaktion finanzen.at