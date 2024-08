Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Am Mittwoch ging es im SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,79 Prozent auf 13 905,58 Punkte aufwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 98,882 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,065 Prozent leichter bei 13 787,59 Punkten, nach 13 796,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 777,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 937,72 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,301 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 14 357,57 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.05.2024, den Stand von 15 134,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, wurde der SDAX auf 12 928,94 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,611 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 940,72 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SFC Energy (+ 7,43 Prozent auf 21,70 EUR), TAKKT (+ 7,32 Prozent auf 10,70 EUR), Salzgitter (+ 5,15 Prozent auf 15,92 EUR), RENK (+ 3,87 Prozent auf 25,09 EUR) und Sixt SE St (+ 3,68 Prozent auf 64,75 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,26 Prozent auf 17,76 EUR), PNE (-1,24 Prozent auf 12,78 EUR), Vitesco Technologies (-1,22 Prozent auf 52,60 EUR), AUTO1 (-1,09 Prozent auf 9,10 EUR) und Medios (-0,48 Prozent auf 16,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Aktuell weist die AUTO1-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 257 447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 8,236 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die TAKKT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at