Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags

Am Donnerstag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,66 Prozent auf 18 906,80 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,793 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,047 Prozent stärker bei 18 791,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 782,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 936,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 781,16 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 1,70 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.07.2024, bei 18 320,67 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.05.2024, den Wert von 18 473,29 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 29.08.2023, einen Stand von 15 930,88 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,75 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 936,04 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 2,33 Prozent auf 250,10 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 32,92 EUR), SAP SE (+ 1,51 Prozent auf 198,14 EUR), Porsche (+ 1,41 Prozent auf 70,64 EUR) und BASF (+ 1,22 Prozent auf 45,74 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-0,71 Prozent auf 25,21 EUR), Hannover Rück (-0,62 Prozent auf 256,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,31 Prozent auf 488,80 EUR), Allianz (-0,18 Prozent auf 280,20 EUR) und EON SE (-0,12 Prozent auf 12,84 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 235 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 227,771 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

