Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit Gewinnen

Am Montagmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 3 210,83 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 483,561 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,065 Prozent tiefer bei 3 206,97 Punkten in den Handel, nach 3 209,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 197,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 226,26 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Wert von 2 956,53 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.09.2023, einen Stand von 3 156,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wurde der TecDAX auf 3 137,63 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 10,47 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit MorphoSys (+ 2,37 Prozent auf 25,02 EUR), SMA Solar (+ 2,17 Prozent auf 58,90 EUR), EVOTEC SE (+ 1,68) Prozent auf 18,72 EUR), JENOPTIK (+ 1,68 Prozent auf 26,58 EUR) und Energiekontor (+ 1,60 Prozent auf 69,70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil freenet (-1,83 Prozent auf 25,72 EUR), United Internet (-1,53 Prozent auf 20,56 EUR), Siltronic (-1,21 Prozent auf 81,85 EUR), Kontron (-1,10 Prozent auf 21,50 EUR) und Siemens Healthineers (-1,02 Prozent auf 52,62 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 388 743 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 171,595 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die SMA Solar-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

