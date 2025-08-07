ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomunternehmens habe ein sehr durchwachsenes Bild geliefert, sowohl im Bereich Mobilfunk als auch bei Waipu TV, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es zeige, dass es in der zweiten Jahreshälfte viel zu tun gebe./rob/ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.