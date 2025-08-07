freenet Aktie

26,96EUR -1,60EUR -5,60%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

07.08.2025 11:13:49

freenet Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomunternehmens habe ein sehr durchwachsenes Bild geliefert, sowohl im Bereich Mobilfunk als auch bei Waipu TV, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es zeige, dass es in der zweiten Jahreshälfte viel zu tun gebe./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Neutral
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
28,82 € 		Abst. Kursziel*:
5,83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
26,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,13%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

