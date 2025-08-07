freenet Aktie
|26,96EUR
|-1,60EUR
|-5,60%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomunternehmens habe ein sehr durchwachsenes Bild geliefert, sowohl im Bereich Mobilfunk als auch bei Waipu TV, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es zeige, dass es in der zweiten Jahreshälfte viel zu tun gebe./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Neutral
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28,82 €
|
Abst. Kursziel*:
5,83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,13%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten
|
10:39
|ROUNDUP: Freenet verschreckt Investoren mit gesenkter Kundenumsatz-Prognose (dpa-AFX)
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
06.08.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Freenet auf 'Outperform' - Ziel 39,40 Euro (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Freenet schrumpft Vorstand von sechs auf zwei Mitglieder (Dow Jones)
|
06.08.25
|Freenet legt wie erwartet zu - Prognose steht (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
06.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu freenet AGmehr Analysen
|11:13
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|freenet Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:13
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|freenet Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|freenet Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.06.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:13
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|27.05.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|26,96
|-5,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:18
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:13
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:12
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:11
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:10
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:09
|Allianz Neutral
|UBS AG
|11:09
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11:08
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:08
|Merck Buy
|UBS AG
|11:04
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:04
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:02
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:59
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:57
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|10:56
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:47
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:40
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:58
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Fraport Halten
|DZ BANK
|08:55
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.