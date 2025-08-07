freenet Aktie
|27,14EUR
|-1,42EUR
|-4,97%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Im zweiten Quartal habe der durchschnittliche Umsatz pro Kunde (ARPU) nachgelassen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach daher von einem tendenziell eher enttäuschenden Bericht. Auch die Neukunden das Streamingdienstes Waipu.TV hätten die Erwartungen nicht erfüllt./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,82 €
|
Abst. Kursziel*:
11,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,91%
|
Analyst Name::
Shekhan Ali
|
KGV*:
-
