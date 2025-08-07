HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Im zweiten Quartal habe der durchschnittliche Umsatz pro Kunde (ARPU) nachgelassen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach daher von einem tendenziell eher enttäuschenden Bericht. Auch die Neukunden das Streamingdienstes Waipu.TV hätten die Erwartungen nicht erfüllt./tih/bek



