Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu

Am Donnerstag legt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 3 192,82 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 471,493 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,226 Prozent auf 3 199,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 192,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 180,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 204,30 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Der TecDAX wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, mit 2 790,82 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, einen Stand von 3 154,47 Punkten. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, bei 3 069,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 9,85 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Bei 2 788,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit MorphoSys (+ 8,55 Prozent auf 21,71 EUR), AIXTRON SE (+ 1,70 Prozent auf 33,55 EUR), Nordex (+ 1,69) Prozent auf 10,08 EUR), PNE (+ 1,33 Prozent auf 12,16 EUR) und SAP SE (+ 1,09 Prozent auf 146,12 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil CompuGroup Medical SE (-6,00 Prozent auf 35,38 EUR), Siltronic (-5,88 Prozent auf 87,20 EUR), Kontron (-3,20 Prozent auf 21,80 EUR), Nagarro SE (-2,19 Prozent auf 82,55 EUR) und CANCOM SE (-1,22 Prozent auf 27,64 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 529 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 166,729 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX hat die SMA Solar-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,56 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

