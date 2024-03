Gewinne in Frankfurt: TecDAX startet in der Gewinnzone

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.

Um 09:11 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,03 Prozent auf 3 446,17 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 526,887 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,000 Prozent höher bei 3 445,23 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 445,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 451,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 442,13 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,679 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 427,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wurde der TecDAX mit 3 339,90 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 261,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,66 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 3,64 Prozent auf 56,95 EUR), United Internet (+ 1,16 Prozent auf 20,94 EUR), HENSOLDT (+ 1,01 Prozent auf 44,04 EUR), Bechtle (+ 0,92 Prozent auf 48,07 EUR) und Nagarro SE (+ 0,84 Prozent auf 77,85 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil JENOPTIK (-2,73 Prozent auf 29,18 EUR), PNE (-2,06 Prozent auf 13,30 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,27 Prozent auf 39,00 EUR), AIXTRON SE (-1,06 Prozent auf 25,24 EUR) und ATOSS Software (-0,91 Prozent auf 271,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die HENSOLDT-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 221 748 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,964 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent.

