Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

So performte der TecDAX am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,03 Prozent höher bei 3 335,35 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 528,376 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,169 Prozent auf 3 295,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3 301,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 336,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 286,83 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,31 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.06.2024, bei 3 328,97 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.04.2024, den Stand von 3 322,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, lag der TecDAX noch bei 3 234,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,324 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 6,52 Prozent auf 243,30 EUR), AIXTRON SE (+ 4,93 Prozent auf 20,54 EUR), Nordex (+ 3,23 Prozent auf 14,07 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 73,70 EUR) und QIAGEN (+ 2,62 Prozent auf 40,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-2,17 Prozent auf 74,50 EUR), CANCOM SE (-0,75 Prozent auf 31,84 EUR), HENSOLDT (-0,72 Prozent auf 33,26 EUR), 1&1 (-0,65 Prozent auf 15,34 EUR) und EVOTEC SE (-0,23 Prozent auf 8,68 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 902 153 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 226,091 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,64 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at