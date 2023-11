Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 1,94 Prozent höher bei 2 845,05 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 420,333 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,094 Prozent auf 2 793,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 790,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 793,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 851,00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 3 019,78 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 328,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wies der TecDAX einen Wert von 2 845,22 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 2,12 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 788,38 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 8,45 Prozent auf 236,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,02 Prozent auf 31,87 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,39 Prozent auf 81,74 EUR), QIAGEN (+ 5,31 Prozent auf 35,12 EUR) und ADTRAN (+ 4,28 Prozent auf 6,58 USD). Unter Druck stehen im TecDAX derweil United Internet (-1,60 Prozent auf 19,65 EUR), AIXTRON SE (-0,86 Prozent auf 26,46 EUR), Kontron (-0,37 Prozent auf 19,00 EUR), HENSOLDT (-0,36 Prozent auf 27,90 EUR) und TeamViewer (-0,24 Prozent auf 14,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 822 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 146,236 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

