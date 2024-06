Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im DAX

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 18 190,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,745 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 073,44 Zählern und damit 0,029 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 068,21 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 214,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 073,44 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 18 704,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, betrug der DAX-Kurs 17 932,68 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 16 357,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,47 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 14,19 EUR), Siemens Energy (+ 2,02 Prozent auf 23,75 EUR), Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 495,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,29 Prozent auf 227,90 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,27 Prozent auf 14,83 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Healthineers (-0,50 Prozent auf 52,26 EUR), Beiersdorf (-0,34 Prozent auf 145,65 EUR), Merck (-0,15 Prozent auf 171,00 EUR), adidas (-0,14 Prozent auf 218,80 EUR) und Continental (-0,04 Prozent auf 55,66 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 273 214 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,008 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,55 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at