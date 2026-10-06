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FTSE 100 im Blick 06.10.2026 15:58:44

Gewinne in London: FTSE 100 freundlich

Gewinne in London: FTSE 100 freundlich

Der FTSE 100 notiert derzeit im Plus.

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,27 Prozent auf 10 525,95 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,142 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 498,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 497,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 602,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 498,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 831,09 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Wert von 10 651,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 479,14 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Informa (+ 6,24 Prozent auf 9,16 GBP), Weir Group (+ 3,64 Prozent auf 26,76 GBP), Croda International (+ 2,61 Prozent auf 33,79 GBP), Marks Spencer (+ 2,58 Prozent auf 3,86 GBP) und Whitbread (+ 2,47 Prozent auf 24,86 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ithaca Energy (-4,08 Prozent auf 2,70 GBP), BAE Systems (-3,46 Prozent auf 18,67 GBP), BT Group (-2,41 Prozent auf 1,94 GBP), Endeavour Mining (-2,40 Prozent auf 41,48 GBP) und Games Workshop Group (-2,01 Prozent auf 166,29 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 47 188 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,444 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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