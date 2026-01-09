Gewinne in London: FTSE 100 im Plus

Für den FTSE 100 geht es heute aufwärts.

Um 12:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,44 Prozent fester bei 10 088,64 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,801 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 044,70 Punkten, nach 10 044,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 097,06 Punkte, das Tagestief hingegen 10 032,92 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 642,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 509,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 319,69 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Glencore (+ 9,60 Prozent auf 4,53 GBP), Antofagasta (+ 3,48 Prozent auf 34,52 GBP), Fresnillo (+ 2,95 Prozent auf 35,42 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,82 Prozent auf 164,05 GBP) und Marks Spencer (+ 2,45 Prozent auf 3,53 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen J Sainsbury (-5,30 Prozent auf 3,12 GBP), Rio Tinto (-2,42 Prozent auf 60,44 GBP), International Consolidated Airlines (-1,93 Prozent auf 4,28 GBP), Tesco (-1,86 Prozent auf 4,14 GBP) und Aviva (-1,25 Prozent auf 6,82 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36 003 660 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 254,282 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at