Gewinne in London: FTSE 100 klettert zum Start

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Dienstag legt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,56 Prozent auf 8 187,84 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,534 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 142,15 Punkte an der Kurstafel, nach 8 142,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 189,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 142,15 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 420,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 722,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Wert von 7 642,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,04 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Whitbread (+ 3,48 Prozent auf 30,04 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,55 Prozent auf 148,55 GBP), Glencore (+ 2,00 Prozent auf 4,57 GBP), easyJet (+ 1,89 Prozent auf 4,59 GBP) und Beazley (+ 1,41 Prozent auf 6,83 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ashtead (-4,07 Prozent auf 52,86 GBP), Sage (-0,14 Prozent auf 10,57 GBP), Smith Nephew (-0,12 Prozent auf 9,86 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,02 Prozent auf 94,32 GBP) und AstraZeneca (-0,02 Prozent auf 124,26 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 5 052 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,485 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at