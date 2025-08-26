Gewinne in New York: Börsianer lassen Dow Jones letztendlich steigen

Der Dow Jones befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0,30 Prozent höher bei 45 418,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,394 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,713 Prozent auf 45 605,25 Punkte an der Kurstafel, nach 45 282,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 45 192,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 45 437,62 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 901,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der Dow Jones bei 41 603,07 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2024, den Wert von 41 240,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,14 Prozent nach oben. Bei 45 757,84 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 3,51 Prozent auf 234,83 USD), Cisco (+ 1,86 Prozent auf 68,39 USD), American Express (+ 1,52 Prozent auf 320,60 USD), Goldman Sachs (+ 1,38 Prozent auf 748,95 USD) und IBM (+ 1,34 Prozent auf 242,63 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-1,67 Prozent auf 243,74 USD), UnitedHealth (-1,45 Prozent auf 300,43 USD), Johnson Johnson (-1,08 Prozent auf 176,49 USD), Nike (-0,66 Prozent auf 78,65 USD) und Verizon (-0,61 Prozent auf 43,96 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 50 868 442 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,736 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,41 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at