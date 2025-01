Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,66 Prozent höher bei 21 441,15 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,76 Prozent auf 21 461,90 Punkte an der Kurstafel, nach 21 091,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21 515,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 334,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 4,12 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 17.12.2024, den Stand von 22 001,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20 190,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 16 736,28 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 2,22 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 21 703,49 Punkten. Bei 20 538,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit JDcom (+ 10,11 Prozent auf 39,00 USD), Intel (+ 9,25 Prozent auf 21,49 USD), MicroStrategy (+ 8,04 Prozent auf 396,50 USD), Marvell Technology (+ 6,11 Prozent auf 124,76 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 5,30 Prozent auf 105,57 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen IDEXX Laboratories (-2,18 Prozent auf 419,26 USD), CrowdStrike (-1,76 Prozent auf 357,00 USD), Zoom Video Communications (-1,72 Prozent auf 78,07 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,68 Prozent auf 681,58 USD) und Atlassian A (-0,74 Prozent auf 252,36 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 59 996 904 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,475 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,54 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at