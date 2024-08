Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,58 Prozent stärker bei 18 521,45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,217 Prozent schwächer bei 18 373,89 Punkten in den Handel, nach 18 413,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 567,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18 313,78 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 6,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 453,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 113,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 101,71 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,95 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Palo Alto Networks (+ 4,64 Prozent auf 332,10 USD), Broadcom (+ 2,37 Prozent auf 149,20 USD), Monster Beverage (+ 2,34 Prozent auf 46,06 USD), Atlassian A (+ 2,27 Prozent auf 141,94 USD) und Copart (+ 2,06 Prozent auf 51,12 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Intel (-2,90 Prozent auf 19,90 USD), Gilead Sciences (-2,25 Prozent auf 73,89 USD), Old Dominion Freight Line (-1,79 Prozent auf 192,49 USD), Datadog A (-1,76 Prozent auf 112,05 USD) und ASML (-1,53 Prozent auf 863,26 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 585 073 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,920 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at