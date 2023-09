Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,16 Prozent auf 33 604,35 Punkte aufwärts. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 10,327 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,395 Prozent fester bei 33 682,81 Punkten, nach 33 550,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 33 473,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 33 612,31 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,894 Prozent nach. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wurde der Dow Jones auf 34 559,98 Punkte taxiert. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 28.06.2023, mit 33 852,66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wurde der Dow Jones auf 29 683,74 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,41 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 1,05 Prozent auf 509,01 USD), JPMorgan Chase (+ 0,60 Prozent auf 146,66 USD), Walt Disney (+ 0,48 Prozent auf 80,28 USD), Cisco (+ 0,47 Prozent auf 53,45 USD) und Travelers (+ 0,39 Prozent auf 168,58 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-1,80 Prozent auf 140,60 USD), Apple (-1,23 Prozent auf 168,34 USD), Salesforce (-1,14 Prozent auf 200,42 USD), Microsoft (-0,88 Prozent auf 310,04 USD) und Amgen (-0,83 Prozent auf 266,76 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 2 153 037 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,562 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at