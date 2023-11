Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Kursplus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Freitag klettert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,90 Prozent auf 34 141,98 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,425 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,13 Prozent tiefer bei 33 457,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 33 839,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 34 163,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 946,60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 4,93 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 002,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, stand der Dow Jones noch bei 35 215,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, notierte der Dow Jones bei 32 001,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,03 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35 679,13 Punkten. 31 429,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Goldman Sachs (+ 4,69 Prozent auf 328,49 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,09 Prozent auf 22,17 USD), Walt Disney (+ 3,02 Prozent auf 85,81 USD), 3M (+ 2,39 Prozent auf 94,52 USD) und Dow (+ 2,10 Prozent auf 50,02 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-0,96 Prozent auf 530,97 USD), Procter Gamble (-0,95 Prozent auf 150,00 USD), Chevron (-0,91 Prozent auf 147,40 USD), Apple (-0,84 Prozent auf 176,08 USD) und Coca-Cola (-0,36 Prozent auf 56,89 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 715 369 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,559 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at