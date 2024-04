Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich fester

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,47 Prozent höher bei 38 420,19 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 12,908 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,322 Prozent auf 38 116,89 Punkte an der Kurstafel, nach 38 239,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 38 297,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 38 509,12 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 39 475,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37 905,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, notierte der Dow Jones bei 33 808,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,87 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 3,28 Prozent auf 39,87 USD), Caterpillar (+ 1,83 Prozent auf 364,16 USD), American Express (+ 1,77 Prozent auf 237,12 USD), Microsoft (+ 1,45 Prozent auf 406,79 USD) und IBM (+ 1,25 Prozent auf 184,17 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Walmart (-2,52 Prozent auf 58,63 USD), Boeing (-0,72 Prozent auf 169,25 USD), Salesforce (-0,61 Prozent auf 272,15 USD), UnitedHealth (-0,57 Prozent auf 488,45 USD) und Coca-Cola (-0,56 Prozent auf 60,21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 006 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,785 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

