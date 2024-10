Gewinne in New York: Dow Jones zum Start fester

Um 16:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,37 Prozent höher bei 43 238,73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,447 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,862 Prozent schwächer bei 42 706,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 43 077,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 43 289,76 Punkte, das Tagestief hingegen 43 119,81 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,02 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 606,18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41 198,08 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 33 997,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 14,65 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 43 289,76 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 7,08 Prozent auf 260,15 USD), Intel (+ 1,61 Prozent auf 22,67 USD), American Express (+ 0,99 Prozent auf 284,48 USD), Chevron (+ 0,99 Prozent auf 150,20 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,78 Prozent auf 225,39 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen UnitedHealth (-1,31 Prozent auf 563,83 USD), Coca-Cola (-0,72 Prozent auf 70,06 USD), 3M (-0,68 Prozent auf 135,42 USD), IBM (-0,63 Prozent auf 232,19 USD) und Walt Disney (-0,55 Prozent auf 96,22 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 1 869 423 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,277 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at