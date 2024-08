Gewinne in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 18 542,03 Punkten ab. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,190 Prozent auf 18 548,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 513,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18 665,75 Punkte, das Tagestief hingegen 18 433,61 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 12.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 331,49 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 18 161,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 028,07 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,08 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 6,33 Prozent auf 540,98 USD), NVIDIA (+ 4,08 Prozent auf 109,02 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,21 Prozent auf 142,47 USD), Starbucks (+ 2,58 Prozent auf 77,03 USD) und DexCom (+ 2,16 Prozent auf 71,27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-9,09 Prozent auf 2,90 USD), Warner Bros Discovery (-4,48 Prozent auf 6,71 USD), Moderna (-4,29 Prozent auf 81,29 USD), Charter A (-3,75 Prozent auf 350,76 USD) und The Kraft Heinz Company (-3,12 Prozent auf 34,17 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 61 628 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,010 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent die höchste Dividendenrendite.

