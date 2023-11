Gewinne in New York: NASDAQ 100 klettert letztendlich

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 2,13 Prozent auf 15 812,47 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,69 Prozent höher bei 15 744,36 Punkten, nach 15 482,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 726,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 850,34 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 14 995,12 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, bei 15 205,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 11 700,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 45,57 Prozent zu. Bei 15 932,05 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 16,35 Prozent auf 91,39 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 7,02 Prozent auf 55,79 USD), Marvell Technology (+ 6,70 Prozent auf 57,03 USD), Atlassian A (+ 6,38 Prozent auf 186,20 USD) und Airbnb (+ 6,32 Prozent auf 126,68 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Vertex Pharmaceuticals (-2,37 Prozent auf 369,95 USD), O Reilly Automotive (-1,30 Prozent auf 982,96 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-0,38 Prozent auf 793,70 USD), Gilead Sciences (-0,28 Prozent auf 74,72 USD) und Verisk Analytics A (-0,19 Prozent auf 238,06 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 974 865 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,708 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 9,76 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at