Gewinne in Wien: ATX klettert schlussendlich

Letztendlich gewann der ATX im Wiener Börse-Handel 1,31 Prozent auf 3 060,24 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 104,924 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,015 Prozent schwächer bei 3 020,28 Punkten in den Montagshandel, nach 3 020,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 020,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 068,02 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 168,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 214,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, lag der ATX-Kurs bei 2 932,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 büßte der Index bereits um 3,15 Prozent ein. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 006,71 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 3,46 Prozent auf 33,80 EUR), CA Immobilien (+ 2,16 Prozent auf 30,80 EUR), BAWAG (+ 2,12 Prozent auf 41,50 EUR), DO (+ 2,03 Prozent auf 110,80 EUR) und EVN (+ 1,79 Prozent auf 25,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-2,72 Prozent auf 107,20 EUR), Österreichische Post (-0,99 Prozent auf 29,95 EUR), AT S (AT&S) (-0,43 Prozent auf 23,34 EUR), Verbund (-0,36 Prozent auf 82,50 EUR) und voestalpine (-0,35 Prozent auf 23,06 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 205 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 28,766 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at