Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich mittags fester

ATX Prime-Handel am Mittag.

Um 12:09 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,44 Prozent aufwärts auf 1 656,93 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent höher bei 1 649,80 Punkten, nach 1 649,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 657,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 647,86 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,332 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 08.11.2023, einen Wert von 1 588,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 590,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, bewegte sich der ATX Prime bei 1 580,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 4,62 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 789,53 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 1,69 Prozent auf 6,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,58 Prozent auf 115,60 EUR), OMV (+ 1,35 Prozent auf 38,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 25,00 EUR) und Wienerberger (+ 1,26 Prozent auf 27,42 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Lenzing (-1,74 Prozent auf 33,85 EUR), STRABAG SE (-1,05 Prozent auf 37,60 EUR), Flughafen Wien (-0,80 Prozent auf 49,90 EUR), Frequentis (-0,70 Prozent auf 28,30 EUR) und UNIQA Insurance (-0,53 Prozent auf 7,54 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 071 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 30,052 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,17 Prozent die höchste Dividendenrendite.

