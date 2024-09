Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Am Montag klettert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,06 Prozent auf 1 822,89 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,061 Prozent schwächer bei 1 820,62 Punkten in den Handel, nach 1 821,73 Punkten am Vortag.

Bei 1 817,87 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 825,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag August, dem 30.08.2024, den Stand von 1 861,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Wert von 1 809,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 596,65 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 6,35 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 3,08 Prozent auf 6,70 EUR), Polytec (+ 2,07 Prozent auf 2,96 EUR), Addiko Bank (+ 1,76 Prozent auf 17,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR) und voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 23,72 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Kapsch TrafficCom (-2,01 Prozent auf 7,80 EUR), Palfinger (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR), Raiffeisen (-1,33 Prozent auf 17,83 EUR), CA Immobilien (-0,98 Prozent auf 24,34 EUR) und S IMMO (-0,90 Prozent auf 22,00 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 11 797 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,004 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

