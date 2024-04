Gewinne in Zürich: SPI im Aufwind

So bewegt sich der SPI am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,14 Prozent fester bei 15 180,22 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,906 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,011 Prozent leichter bei 15 157,20 Punkten in den Handel, nach 15 158,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 130,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 214,26 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,057 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.03.2024, betrug der SPI-Kurs 15 245,28 Punkte. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 14 535,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, bewegte sich der SPI bei 14 704,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 4,19 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 480,85 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,57 Prozent auf 7,90 CHF), Jungfraubahn (+ 6,71 Prozent auf 194,00 CHF), Spexis (+ 4,35 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,23 Prozent auf 5,42 CHF) und METALL ZUG (+ 3,37 Prozent auf 1 380,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Idorsia (-24,19 Prozent auf 1,92 CHF), Adval Tech (-6,00 Prozent auf 94,00 CHF), DocMorris (-4,93 Prozent auf 81,00 CHF), Vontobel (-4,88 Prozent auf 50,70 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 100 035 400 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 249,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at