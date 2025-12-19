Egain Communications CorpShs Aktie
WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064
|
19.12.2025 20:08:38
GNW-News: Achmea wählt eGain AI Knowledge Hub und AI Agent zur Unterstützung der digitalen Transformation
^SUNNYVALE, Kalifornien, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation
(NASDAQ: EGAN), die führende KI-Wissensplattform für Kundenerlebnisse, gab heute
bekannt, dass Achmea, einer der größten europäischen Versicherungs- und
Finanzdienstleistungskonzerne, die eGain AI Knowledge Hub(TM) und die AI Agent
Software ausgewählt hat, um das Wissensmanagement zu modernisieren und die
Transformation zu einem digitalen Versicherer zu beschleunigen.
Mit Hauptsitz im niederländischen Zeist und Niederlassungen in ganz Europa ist
Achmea die Muttergesellschaft führender Versicherungsmarken wie Centraal Beheer,
Interpolis und Zilveren Kruis. Die Genossenschaft betreut mehr als zehn
Millionen Kunden und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen
Gesundheit, Nichtlebensversicherung (Sach- und Unfallversicherung),
Lebensversicherung/Renten und Altersvorsorge sowie Bankdienstleistungen
(Hypotheken und Sparen) sowie und Vermögensverwaltung an.
Achmea treibt einen strategischen Wandel hin zu einem digitalen Versicherer
voran, wobei Kundenerlebnis und die Nutzung von Selbstbedienungsoptionen
zentrale Prioritäten darstellen. Um diesen Wandel zu unterstützen, erkannte das
Unternehmen die Notwendigkeit eines Knowledge-as-a-Service-(KaaS)-Partners, der
das Wissensmanagement modernisieren sowie konsistente, qualitativ hochwertige
Antworten sowohl über den persönlichen Kundenservice als auch über digitale
Kanäle ermöglichen kann.
Die Herausforderung
Achmeas langfristige Vision ist der Aufbau einer zukunftsfähigen
Wissensdatenbank, die eine einzige, vertrauenswürdige Datenquelle über alle
Kanäle hinweg bereitstellt und gleichzeitig mit den sich wandelnden
Kundenerwartungen sowie und -anforderungen skaliert. Das Unternehmen benötigte
eine Lösung, die das digitale Wachstum sowie den Selbstbedienungsbereich
beschleunigt und gleichzeitig die Agenten hocheffizient hält, sich nahtlos in
das breitere Achmea-Ökosystem integriert - einschließlich CRM, Agenten-Desktops,
KI (LLM/RAG), IVR und virtueller Assistenten - und mithilfe fortschrittlicher
Analysen die Kundenergebnisse sowie die Leistungsverfolgung optimiert.
Umfassende Unternehmenslösung
Achmea hat sich für eGain entschieden, um 21.000 Benutzer in ihrem Unternehmen,
darunter 8.225 Contact-Center-Benutzer und 12.750 Enterprise-Benutzer, mit einer
KI-Agentenlizenz für jeden Benutzer auszustatten. Diese umfassende
Implementierung spiegelt Achmeas Engagement für die Vereinheitlichung des
Wissenszugriffs sowohl für kundenorientierte als auch für interne Teams wider.
Die Lösung integriert mehr als 26.000 Dokumente in eine zentrale
Wissensdatenbank und schafft so eine einzige Quelle für vertrauenswürdiges und
regelkonformes Wissen zur Bearbeitung von Kundenanfragen im gesamten
Versicherungs-, Finanzdienstleistungs- und Bankgeschäft von Achmea.
Transformierende Ergebnisse
Der integrierte unternehmensweite Wissens- und KI-Ansatz von Achmea wird das
Wissensökosystem des Unternehmens vereinheitlichen, indem er agentenbasierte KI-
Erlebnisse in Kontaktzentren und Unternehmensfunktionen ermöglicht. Dies
gewährleistet einheitliche sowie verlässliche Antworten für Mitarbeiter im
Kundenservice, Angestellte und Teams im gesamten Unternehmen und optimiert
gleichzeitig die Erstellung von Dokumenten, Governance, Einhaltung von
Vorschriften und betriebliche Effizienz.
Die Implementierung wird Achmea in die Lage versetzen, nahtlose Kundenerlebnisse
über alle Kundenkontaktpunkte hinweg zu bieten, die Akzeptanz von Self-Service-
Angeboten zu beschleunigen und den Mitarbeitern die benötigten kontextbezogenen,
rollenrelevanten Antworten bereitzustellen, um Kunden effizient und effektiv zu
bedienen.
?Unsere Kunden erwarten einen personalisierten und effizienten Service über alle
Kanäle hinweg, und wir sind bestrebt, dieses Erlebnis im Rahmen unserer
Transformation zum digitalen Versicherer zu bieten", sagt Erwin Kersten, IT-
Direktor von Achmea.?Die KI-gestützten Lösungen von eGain bieten die benötigte
einheitliche Wissensgrundlage, um unseren 21.000 Nutzern vertrauenswürdige,
kontextbezogene Antworten zu liefern und gleichzeitig den kundenorientierten
Ansatz beizubehalten, der Achmea seit Generationen auszeichnet."
?Wissen ist die Grundlage für erfolgreiche KI-Implementierungen und ein
außergewöhnliches Kundenerlebnis", sagt Ashu Roy, CEO von eGain.?Achmeas
Vision, ein digitaler Versicherer zu werden, erfordert unternehmensweiten
Zugriff auf vertrauenswürdiges, kontrolliertes Wissen, das sowohl menschliche
Agenten als auch KI-Systeme unterstützen kann. Unser einheitlicher KI-Wissens-
Hub mit -Agent liefert genau das, was sie brauchen - eine einzige Datenquelle,
die sowohl die Mitarbeiterproduktivität als auch das Kundenerlebnis verbessert.
Wir sind stolz darauf, Achmea auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu
unterstützen."
Über eGain
eGain AI Knowledge Hub und AI Agent tragen dazu bei, das Kundenerlebnis zu
verbessern und die Kosten zu senken, indem sie vertrauenswürdige Antworten für
den Kundenservice liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com
(https://www.egain.com/).
eGain-Medienkontakt
press@egain.com
eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind
Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und
Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.
Â°
