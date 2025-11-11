Ausblick: Egain Communications legt Quartalsergebnis vor

Egain Communications wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,105 USD. Dies würde einem Zuwachs von 425,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Egain Communications 0,020 USD je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 23,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 USD im Vergleich zu 1,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 91,4 Millionen USD, gegenüber 88,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at