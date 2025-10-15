Egain Communications CorpShs Aktie
GNW-News: eGain AI Agent 2T mit Assured ActionsT für die Automatisierung des Omnichannel-Kundenerlebnisses auf der Solve25 vorgestellt
^CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN),
ein führender Anbieter von KI-CX-Automatisierung auf Basis von Trusted
Knowledge(TM), hat heute auf seiner Anwenderkonferenz Solve25
(https://www.egain.com/egain-solve-25-chicago/) seinen eGain AI Agent 2 für
Omnichannel-CX-Automatisierung vorgestellt und damit einen bahnbrechenden Ansatz
für Unternehmens-KI präsentiert, der zentrale Herausforderungen in Bezug auf
Zuverlässigkeit und Beständigkeit adressiert, mit denen Führungskräfte im
Bereich Kundenerlebnis konfrontiert sind. Die Lösung bietet Assured Actions
durch eine einzigartige Kombination aus hybrider KI-Logik und
Qualitätssicherungsfunktionen, die auf dem eGain AI Knowledge Hub(TM)
(https://www.egain.com/ai-knowledge-hub/) basieren.
Während viele Unternehmen sich beeilen, KI-Agenten für das Kundenerlebnis
einzusetzen, stoßen sie oft auf erhebliche Hindernisse, darunter unvollständige
Wissensdatenbanken, widersprüchliche Antworten und eine unzuverlässige
Abwicklung komplexer, mehrstufiger Prozesse - insbesondere in Compliance-
sensiblen Arbeitsabläufen. eGain AI Agent 2 begegnet diesen Herausforderungen
direkt mit einer Architektur, die auf Unternehmenszuverlässigkeit ausgelegt ist.
Trusted Knowledge trifft auf hybride KI
eGain AI Agent 2 basiert auf dem AI Knowledge Hub von eGain, das Trusted
Knowledge im gesamten Unternehmen bereitstellt und sicherstellt, dass die
Interaktionen der Agenten auf präzisen, aktuellen Informationen beruhen. Die
Lösung nutzt einen hybriden KI-Ansatz, der Folgendes kombiniert:
* Probabilistische Logik aus großen Sprachmodellen für natürliche Dialoge und
Flexibilität
* Deterministische Logik für spezifische, mehrstufige Arbeitsabläufe, bei
denen Präzision entscheidend ist - besonders wichtig in Compliance- und
risikoreichen Anwendungsfällen
Dieser hybride Ansatz stellt sicher, dass KI-Agenten sowohl Routineanfragen als
auch komplexe Prozesse bearbeiten können, die eine exakte Einhaltung der
Verfahren erfordern.
PrismEval(TM): Integrierte Qualitätssicherung
Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der PrismEval-Service, der die
Übereinstimmung zwischen der Wissensdatenbank und den von der KI gelieferten
Antworten kontinuierlich optimiert. Im Gegensatz zu vielen Implementierungen von
KI-Agenten, denen Qualitätssicherungsmechanismen fehlen, stellt PrismEval
sicher, dass KI-generierte Antworten mit vertrauenswürdigen Wissensquellen
übereinstimmen, wodurch das Risiko von Halluzinationen oder fehlerhaften
Anweisungen verringert wird.
Sichere Maßnahmen für einheitliche Erfahrungen
Das Ergebnis ist das, was eGain als?Assured Actions" bezeichnet - KI-Agenten,
die in jedem Kontext eine gleichbleibend zuverlässige Erfahrung bieten. Diese
Beständigkeit ist unerlässlich, um das Vertrauen der Kundschaft zu stärken und
regulatorische Anforderungen in allen Branchen zu erfüllen.
Unternehmensgerechte Bereitstellung
eGain AI Agent 2 bietet umfassende Funktionen für moderne Unternehmen:
* Omnichannel-Support über Telefon, E-Mail, Chat, Messaging und soziale Medien
* Zwei Bereitstellungsoptionen für Mitarbeitende in Kundenzentren und Self-
Service für Kunden
* Vorkonfigurierte Integrationen mit führenden Plattformen wie Amazon Connect,
Genesys, Salesforce und Talkdesk
* Schnelle Bereitstellung innerhalb von Tagen statt Monaten
* Schnelle Konfiguration, mit der Kundinnen und Kunden sich innerhalb von 5
Minuten direkt über www.eGain.com anmelden und einen KI-Agenten
konfigurieren können
?eGain AI Agent 2 für Kundenzentren lässt sich in unser CCaaS-System
integrieren, bezieht Kontextinformationen aus dem Anruf und generiert in
Echtzeit zuverlässige Antworten oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen für
Mitarbeitende im Kundenzentrum aus einer einzigen zuverlässigen Quelle", so Amy
Durst, Assistant VP of Internal Support bei Rogue Credit Union.?Wir erwarten,
dass die kürzlich eingeführte Lösung sowohl das Kundenerlebnis als auch die
Erfahrung unserer Mitarbeitenden verbessert und gleichzeitig unsere
Betriebskennzahlen optimiert."
Verfügbarkeit
eGain AI Agent 2 ist jetzt verfügbar. Interessierte Organisationen können unter
www.eGain.com mehr erfahren und einen KI-Agenten konfigurieren oder unter
https://www.egain.com/ai-agent/ detaillierte Informationen einholen.
Über eGain
eGain unterstützt Unternehmen dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern und durch
die Bereitstellung von auf Trusted Knowledge(TM) basierender KI-CX-Automatisierung
und zuverlässiger, verwertbarer Antworten Kosten zu senken. Weitere
Informationen finden Sie unter www.egain.com (https://www.egain.com/).
eGain, eGain AI Agent 2, Trusted Knowledge, Assured Actions, PrismEval und eGain
AI Knowledge Hub sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corporation.
Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.
Medienkontakt
press@eGain.comÂ°
