Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
|
30.10.2025 17:49:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Update zur Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage bekannt
^LONDON, Ontario, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR170&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt heute
ein Update zum Fortschritt der NGP-Pilotanlage (Next Generation Process)
bekannt.
Highlights der laufenden Fortschritte im Rahmen der Inbetriebnahme
* Planmäßiger Fortschritt: Die NGP-Pilotanlage liegt weiterhin im Zeitplan und
ist wie vorgesehen von Phase 1 zur Inbetriebnahme in Phase 2 übergegangen.
* Inbetriebnahme der Kernsysteme läuft: Alle wichtigen Module, darunter der
Extruder, die von Zeton hergestellten Prozess-Skids und das
Automatisierungsnetzwerk von Siemens, sind nun in der Anlage in London,
Ontario, installiert und durchlaufen derzeit die stufenweise Inbetriebnahme.
* Meilensteine der Systemvalidierung erreicht: Der Extruder hat den
Abnahmetest für den Standort (Site Acceptance Test, SAT) erfolgreich
abgeschlossen; die Zeton-Skids haben den Abnahmetest für die Fabrik (Factory
Acceptance Test, FAT) bestanden. Siemens arbeitet weiterhin an der
Inbetriebnahme des Automatisierungssystems neben den physischen Anlagen.
* Inbetriebnahme in Phase 2 als Schwerpunkt: Zu den aktuellen Aktivitäten
gehören sequenzielle Tests, die Überprüfung von Teilsystemen, Testläufe und
Prozessoptimierungen bis November und Mitte Dezember 2025 zur Vorbereitung
der Anlage auf den integrierten Betrieb.
* Bedienerschulung und Verfahren: Zu den Maßnahmen der Inbetriebnahme gehören
auch geplante Bedienerschulungen und die Entwicklung standardisierter
Betriebsverfahren zur Gewährleistung der Bereitschaft für den fortlaufenden
Anlagenbetrieb und zukünftige Skalierungsphasen.
Die NGP-Pilotanlage ist ein wichtiger Schritt auf dem Skalierungsweg des
Unternehmens und dient der Validierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie im
Dauerbetrieb, der Festlegung der Betriebsparameter für die verschiedenen
Rohstoffe und der Herstellung von Produktmustern und Qualitätsdaten für die
Kundenbewertung. Sie dient außerdem der Bestätigung von Massen- und
Energiebilanzen, Erträgen und Steuerbarkeit, liefert Daten zur Unterstützung von
Umweltverträglichkeitsprüfungen und Lebenszyklusanalysen, unterstützt die
Schulung von Bedienpersonal und die Festlegung von Verfahren und generiert die
wichtigsten Daten für die Auslegung und den Integrationsansatz der zuvor
angekündigten Demonstrationsanlage mit einer anfänglichen Kapazität von 8.000
Tonnen pro Jahr.
Alle drei Hauptsysteme befinden sich nun am Standort der kürzlich erweiterten
Aduro-Laboreinrichtungen in London, Ontario, und die Inbetriebnahme hat die
nächste Phase erreicht. Seit dem letzten Projekt-Update ist die NGP-Pilotanlage
von Phase 1 in Phase 2 der Inbetriebnahme übergegangen. Die im September 2025
begonnene Phase 1 konzentrierte sich auf die Montage und Installation wichtiger
Systeme, die mechanische Fertigstellung sowie die Überprüfung der
Versorgungseinrichtungen und Kommunikationssysteme. In diesem Zeitraum wurden
das Extrudersystem installiert und in Betrieb genommen und der Site Acceptance
Test (SAT) erfolgreich bestanden. Die von Zeton Inc. gefertigten modularen
Prozess-Skids haben vor dem Versand ebenfalls den Factory Acceptance Test (FAT)
bestanden und wurden inzwischen an den Standort geliefert. Siemens Canada hat
die Konfiguration der Automatisierungs-, Steuerungs- und Kommunikationssysteme
abgeschlossen und die Extrudersysteme, Versorgungsanlagen und Zusatzsysteme in
ein integriertes Steuerungsnetzwerk eingebunden. Zusätzliche Arbeiten umfassten
den Anschluss von Versorgungsleitungen, elektrischen Systemen und
Sicherheitsverriegelungen zur Gewährleistung der vollständigen
Betriebsbereitschaft für die Inbetriebnahme des Prozesses. Die Montage- und
Integrationsarbeiten werden fortgesetzt, während die Anlage die Phase 2 der
Inbetriebnahme durchläuft.
Die Roadmap für die Inbetriebnahme folgt weiterhin einem strukturierten Ablauf.
Die im Oktober 2025 begonnene Inbetriebnahme der Phase 2 konzentriert sich auf
den integrierten Betrieb, Testläufe und die Prozessoptimierung. Diese
Aktivitäten werden über November bis Mitte Dezember fortgesetzt. Anschließend
beginnen die letzten Vorbereitungen für den erweiterten Betrieb der Pilotanlage.
Die wichtigsten Partner von Aduro spielen weiterhin eine zentrale Rolle bei der
Unterstützung der Inbetriebnahmephase. Zeton Inc.,
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2024/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Global-Leader-Zeton-for-Design-
and-Fabrication-of-Hydrochemolytic-Pilot-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20Zeton&utm_campaign=PR170&utm_medium=PressR
elease) der Konstruktions- und Fertigungspartner, der die modularen Prozess-
Skids fertiggestellt und geliefert hat, bleibt im Rahmen der Integration und
Inbetriebnahme weiterhin aktiv beteiligt. Siemens Canada
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Engages-Siemens-to-Deliver-Advanced-Automation-for-
Hydrochemolytic-Pilot-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20Siemens&utm_campaign=PR170&utm_medium=Pres
sRelease) hat die Automatisierungs- und Steuerungssysteme der Anlage installiert
und unterstützt die Kalibrierung und Validierung zur Gewährleistung einer
zuverlässigen Prozessleistung und ordnungsgemäßen Datenerfassung. Diese
koordinierten Maßnahmen bilden den Rahmen für einen sicheren und effizienten
Start der Anlage.
?Dieser Meilenstein unterstreicht den Fortschritt des Teams von Aduro", erklärt
Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Die NGP-Pilotanlage ist die
erste Anlage ihrer Art, in der unsere Hydrochemolytic(TM)-Technologie zum Einsatz
kommt. Der Übergang von der Bauphase zur Inbetriebnahme ist für alle Beteiligten
ein großer Erfolg. Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement und die
Zusammenarbeit unserer Teams in den Bereichen Betrieb, Forschung und
Geschäftsleitung wider, die mit unermüdlichem Einsatz auf dieses Ziel
hingearbeitet haben. Die im Rahmen dieses Prozesses gewonnenen Daten und
Erfahrungen liefern wichtige Erkenntnisse über die Systemleistung, die Trennung
der Rohstoffe, die Umweltbilanz und die kontinuierliche Verbesserung. All diese
Faktoren fließen in die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme unserer
Demonstrationsanlage ein und bringen uns der Kommerzialisierung einen Schritt
näher. Wir sind auch unseren Partnern Zeton und Siemens für ihre Expertise und
Zusammenarbeit dankbar, die maßgeblich zu diesem Fortschritt beigetragen haben."
?Die Pilotanlage ist eine komplexe Integration von Anlagen und Prozesssystemen.
Daher bin ich sehr zufrieden mit der koordinierten Zusammenarbeit zwischen den
Teams aus den Bereichen Technik, Betrieb und Sicherheit", fügte David
Weizenbach, Chief Operating Officer von Aduro, hinzu.?Im Verlauf der
Inbetriebnahme in Phase 2 konzentrieren wir uns weiterhin auf die Überprüfung
der Leistung, die Gewährleistung der Zuverlässigkeit und die Durchführung von
Bedienerschulungen, damit wir mit Zuversicht in die nächste Betriebsphase
eintreten können."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten
beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind häufig, jedoch nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie?erwarten",
?davon ausgehen",?glauben",?beabsichtigen",?schätzen",?potenziell",
?planen",?prognostizieren",?abzielen",?prognostizieren",?könnte",?wird",
?sollte" oder ähnliche Ausdrücke zu erkennen.
In dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem
Aussagen zum Fortschritt, zum Zeitplan und zu den Zielen des
Pilotanlagenprogramms, zum Fortschritt der Inbetriebnahme in Phase 2 und den
anschließenden Validierungsaktivitäten, zu den erwarteten Ergebnissen der
erweiterten Betriebskampagnen sowie zur erwarteten Entwicklung, Konzeption und
zum Zeitplan der Demonstrationsanlage.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen und Schätzungen des
Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung
historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger
Entwicklungen. Derartige Aussagen unterliegen einer Reihe bekannter und
unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, aber nicht ausschließlich,
Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung, der operativen
Umsetzung, der Lieferkettenlogistik, behördlichen Genehmigungen, der
Verfügbarkeit von Finanzmitteln sowie andere Risiken, die in den Dokumenten des
Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-
amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC beschrieben sind.
Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht
im Rahmen geltender Wertpapiergesetze erforderlich ist.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9d915d2-99b6-44db-ac3f-
a73da989e142
Â°
