GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Update zur Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage bekannt

^LONDON, Ontario, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR170&utm_

medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt heute

ein Update zum Fortschritt der NGP-Pilotanlage (Next Generation Process)

bekannt.

Highlights der laufenden Fortschritte im Rahmen der Inbetriebnahme

* Planmäßiger Fortschritt: Die NGP-Pilotanlage liegt weiterhin im Zeitplan und

ist wie vorgesehen von Phase 1 zur Inbetriebnahme in Phase 2 übergegangen.

* Inbetriebnahme der Kernsysteme läuft: Alle wichtigen Module, darunter der

Extruder, die von Zeton hergestellten Prozess-Skids und das

Automatisierungsnetzwerk von Siemens, sind nun in der Anlage in London,

Ontario, installiert und durchlaufen derzeit die stufenweise Inbetriebnahme.

* Meilensteine der Systemvalidierung erreicht: Der Extruder hat den

Abnahmetest für den Standort (Site Acceptance Test, SAT) erfolgreich

abgeschlossen; die Zeton-Skids haben den Abnahmetest für die Fabrik (Factory

Acceptance Test, FAT) bestanden. Siemens arbeitet weiterhin an der

Inbetriebnahme des Automatisierungssystems neben den physischen Anlagen.

* Inbetriebnahme in Phase 2 als Schwerpunkt: Zu den aktuellen Aktivitäten

gehören sequenzielle Tests, die Überprüfung von Teilsystemen, Testläufe und

Prozessoptimierungen bis November und Mitte Dezember 2025 zur Vorbereitung

der Anlage auf den integrierten Betrieb.

* Bedienerschulung und Verfahren: Zu den Maßnahmen der Inbetriebnahme gehören

auch geplante Bedienerschulungen und die Entwicklung standardisierter

Betriebsverfahren zur Gewährleistung der Bereitschaft für den fortlaufenden

Anlagenbetrieb und zukünftige Skalierungsphasen.

Die NGP-Pilotanlage ist ein wichtiger Schritt auf dem Skalierungsweg des

Unternehmens und dient der Validierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie im

Dauerbetrieb, der Festlegung der Betriebsparameter für die verschiedenen

Rohstoffe und der Herstellung von Produktmustern und Qualitätsdaten für die

Kundenbewertung. Sie dient außerdem der Bestätigung von Massen- und

Energiebilanzen, Erträgen und Steuerbarkeit, liefert Daten zur Unterstützung von

Umweltverträglichkeitsprüfungen und Lebenszyklusanalysen, unterstützt die

Schulung von Bedienpersonal und die Festlegung von Verfahren und generiert die

wichtigsten Daten für die Auslegung und den Integrationsansatz der zuvor

angekündigten Demonstrationsanlage mit einer anfänglichen Kapazität von 8.000

Tonnen pro Jahr.

Alle drei Hauptsysteme befinden sich nun am Standort der kürzlich erweiterten

Aduro-Laboreinrichtungen in London, Ontario, und die Inbetriebnahme hat die

nächste Phase erreicht. Seit dem letzten Projekt-Update ist die NGP-Pilotanlage

von Phase 1 in Phase 2 der Inbetriebnahme übergegangen. Die im September 2025

begonnene Phase 1 konzentrierte sich auf die Montage und Installation wichtiger

Systeme, die mechanische Fertigstellung sowie die Überprüfung der

Versorgungseinrichtungen und Kommunikationssysteme. In diesem Zeitraum wurden

das Extrudersystem installiert und in Betrieb genommen und der Site Acceptance

Test (SAT) erfolgreich bestanden. Die von Zeton Inc. gefertigten modularen

Prozess-Skids haben vor dem Versand ebenfalls den Factory Acceptance Test (FAT)

bestanden und wurden inzwischen an den Standort geliefert. Siemens Canada hat

die Konfiguration der Automatisierungs-, Steuerungs- und Kommunikationssysteme

abgeschlossen und die Extrudersysteme, Versorgungsanlagen und Zusatzsysteme in

ein integriertes Steuerungsnetzwerk eingebunden. Zusätzliche Arbeiten umfassten

den Anschluss von Versorgungsleitungen, elektrischen Systemen und

Sicherheitsverriegelungen zur Gewährleistung der vollständigen

Betriebsbereitschaft für die Inbetriebnahme des Prozesses. Die Montage- und

Integrationsarbeiten werden fortgesetzt, während die Anlage die Phase 2 der

Inbetriebnahme durchläuft.

Die Roadmap für die Inbetriebnahme folgt weiterhin einem strukturierten Ablauf.

Die im Oktober 2025 begonnene Inbetriebnahme der Phase 2 konzentriert sich auf

den integrierten Betrieb, Testläufe und die Prozessoptimierung. Diese

Aktivitäten werden über November bis Mitte Dezember fortgesetzt. Anschließend

beginnen die letzten Vorbereitungen für den erweiterten Betrieb der Pilotanlage.

Die wichtigsten Partner von Aduro spielen weiterhin eine zentrale Rolle bei der

Unterstützung der Inbetriebnahmephase. Zeton Inc.,

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2024/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Global-Leader-Zeton-for-Design-

and-Fabrication-of-Hydrochemolytic-Pilot-

Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20Zeton&utm_campaign=PR170&utm_medium=PressR

elease) der Konstruktions- und Fertigungspartner, der die modularen Prozess-

Skids fertiggestellt und geliefert hat, bleibt im Rahmen der Integration und

Inbetriebnahme weiterhin aktiv beteiligt. Siemens Canada

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Engages-Siemens-to-Deliver-Advanced-Automation-for-

Hydrochemolytic-Pilot-

Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20Siemens&utm_campaign=PR170&utm_medium=Pres

sRelease) hat die Automatisierungs- und Steuerungssysteme der Anlage installiert

und unterstützt die Kalibrierung und Validierung zur Gewährleistung einer

zuverlässigen Prozessleistung und ordnungsgemäßen Datenerfassung. Diese

koordinierten Maßnahmen bilden den Rahmen für einen sicheren und effizienten

Start der Anlage.

?Dieser Meilenstein unterstreicht den Fortschritt des Teams von Aduro", erklärt

Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Die NGP-Pilotanlage ist die

erste Anlage ihrer Art, in der unsere Hydrochemolytic(TM)-Technologie zum Einsatz

kommt. Der Übergang von der Bauphase zur Inbetriebnahme ist für alle Beteiligten

ein großer Erfolg. Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement und die

Zusammenarbeit unserer Teams in den Bereichen Betrieb, Forschung und

Geschäftsleitung wider, die mit unermüdlichem Einsatz auf dieses Ziel

hingearbeitet haben. Die im Rahmen dieses Prozesses gewonnenen Daten und

Erfahrungen liefern wichtige Erkenntnisse über die Systemleistung, die Trennung

der Rohstoffe, die Umweltbilanz und die kontinuierliche Verbesserung. All diese

Faktoren fließen in die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme unserer

Demonstrationsanlage ein und bringen uns der Kommerzialisierung einen Schritt

näher. Wir sind auch unseren Partnern Zeton und Siemens für ihre Expertise und

Zusammenarbeit dankbar, die maßgeblich zu diesem Fortschritt beigetragen haben."

?Die Pilotanlage ist eine komplexe Integration von Anlagen und Prozesssystemen.

Daher bin ich sehr zufrieden mit der koordinierten Zusammenarbeit zwischen den

Teams aus den Bereichen Technik, Betrieb und Sicherheit", fügte David

Weizenbach, Chief Operating Officer von Aduro, hinzu.?Im Verlauf der

Inbetriebnahme in Phase 2 konzentrieren wir uns weiterhin auf die Überprüfung

der Leistung, die Gewährleistung der Zuverlässigkeit und die Durchführung von

Bedienerschulungen, damit wir mit Zuversicht in die nächste Betriebsphase

eintreten können."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten

beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind häufig, jedoch nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie?erwarten",

?davon ausgehen",?glauben",?beabsichtigen",?schätzen",?potenziell",

?planen",?prognostizieren",?abzielen",?prognostizieren",?könnte",?wird",

?sollte" oder ähnliche Ausdrücke zu erkennen.

In dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem

Aussagen zum Fortschritt, zum Zeitplan und zu den Zielen des

Pilotanlagenprogramms, zum Fortschritt der Inbetriebnahme in Phase 2 und den

anschließenden Validierungsaktivitäten, zu den erwarteten Ergebnissen der

erweiterten Betriebskampagnen sowie zur erwarteten Entwicklung, Konzeption und

zum Zeitplan der Demonstrationsanlage.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen und Schätzungen des

Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung

historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger

Entwicklungen. Derartige Aussagen unterliegen einer Reihe bekannter und

unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen

abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, aber nicht ausschließlich,

Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung, der operativen

Umsetzung, der Lieferkettenlogistik, behördlichen Genehmigungen, der

Verfügbarkeit von Finanzmitteln sowie andere Risiken, die in den Dokumenten des

Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-

amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC beschrieben sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht

im Rahmen geltender Wertpapiergesetze erforderlich ist.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9d915d2-99b6-44db-ac3f-

a73da989e142

Â°