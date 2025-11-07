GNW-News: Aduro Clean Technologies unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung für Demonstrationsanlage in Europa

^LONDON, Ontario, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR171&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt bekannt,

dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aduro Clean Technologies Europe

B.V., eine unverbindliche Absichtserklärung (?LOI") über den geplanten Kauf von

Grundstücken, Gebäuden und Ausrüstung im Zusammenhang mit einer Industriebrache

in den Niederlanden zu einem Kaufpreis von 2 Millionen EUR unterzeichnet hat.

Aduro zahlt dem Verkäufer außerdem eine nicht erstattungsfähige Gebühr in Höhe

von 33.782 EUR für die exklusive Nutzung der Immobilie während der Due-Diligence-

Phase. Die Liegenschaft wird als potenzieller Standort für die

Demonstrationsanlage von Aduro geprüft und stellt den nächsten Schritt in der

strukturierten Skalierung des Unternehmens von seiner Pilotanlage für das

Verfahren der nächsten Generation (Next Generation Process, NGP) dar. Die

Absichtserklärung ist unverbindlich, und die geplante Transaktion unterliegt

weiterhin der Due Diligence, der Aushandlung endgültiger Vereinbarungen sowie

den üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Es kann keine Zusicherung gegeben

werden, dass die Transaktion wie vorgesehen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Highlights:

* Due-Diligence-Phase: bis zum 15. Januar 2026; mit geplantem Abschluss am

oder vor dem 28. Februar 2026 (übliche Genehmigungen/Bedingungen).

* Vorteile von Brachflächen: bestehendes Industriegebäude und Infrastruktur

mit etablierten Versorgungsleistungen, die erwartungsgemäß das

Ausführungsrisiko und die Kapitalintensität reduzieren, sodass der

Hauptfokus mit den entsprechenden Ressourcen auf die Integration zwischen

dem Verfahren der nächsten Generation (NGP) und der Konzeption und

Realisierung der Demonstrationsanlage gelegt werden kann.

* Zeitplan: Endgültige Standortentscheidung bis Januar 2026; die

Demonstrationsanlage soll Anfang 2027 betriebsbereit sein.

* Optionswert: Mögliche zukünftige Erweiterung auf eine kommerzielle Kapazität

von bis zu ~25.000 t/a am selben Standort im Rahmen der bestehenden

Infrastruktur und Fixkosten.

* Strategische Eignung: Verfügbarkeit von Einsatzmaterialien und Steamcracker-

Anlagen mit flüssigen Einsätzen; entspricht den Kreislaufwirtschaftszielen

der EU-Verpackungsverordnung (PPWR).

Anfang Oktober 2025 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es im Rahmen

seines Demonstrationsanlagenprogramms ein globales Standortauswahlverfahren

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Advances-Demonstration-Plant-Program-

Begins-Global-Site-Selection-

Project/default.aspx?utm_source=AduroDemoSiteSearch&utm_campaign=PR171&utm_mediu

m=PressRelease) mit Schwerpunkt auf Standorten in Kanada, Europa und Mexiko

eingeleitet hat. Das Projekt zur Standortauswahl ist zügig vorangeschritten, und

das Unternehmen hat inzwischen eine Auswahlliste mit potenziellen Standorten

zusammengestellt, beginnend mit den Niederlanden.

Die Absichtserklärung ermöglicht es Aduro, bis zum 15. Januar 2026 eine

eingehende Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, und sieht den Geschäftsabschluss

bis zum 28. Februar 2026 vor, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen,

Genehmigungen und einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung. Das

Unternehmen prüft parallel dazu weiterhin andere potenzielle Standorte und geht

davon aus, dass es im Januar 2026 eine endgültige Standortentscheidung treffen

wird. Dies ist Teil eines strukturierten Plans, um die Hydrochemolytic(TM)-

Technologie (?HCT") von der Validierung im Pilotmaßstab zum

Demonstrationsmaßstab voranzubringen, wobei die Anlage bis Anfang 2027

betriebsbereit sein soll.

Der vorgeschlagene Standort bietet eine strategische Chance, die

Demonstrationsphase voranzutreiben. Als zuvor genehmigte Industrieanlage bietet

er Zugang zu bestehenden Strom-, Erdgas-, Wasser - und Abwasseranschlüssen. Die

Nutzung eines Brachgeländes reduziert das Projektrisiko und den Kapitalbedarf,

indem die Einbindung von Genehmigungen, Flächennutzungsplänen und

Versorgungseinrichtungen vereinfacht wird und gleichzeitig die

Betriebsbereitschaft schneller erreicht wird. Das Grundstück verfügt über

nutzbare Infrastruktur und vorhandene Anlagen, was potenzielle Kapital- und

Ressourceneinsparungen ermöglicht, und erfüllt die für den Standort festgelegten

Bewertungskriterien, darunter Rohstoff- und Logistikausrichtung, Anbindung an

Absatzmärkte und definierte regulatorische Wege. Während das Grundstück

vorrangig für den Bau und die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage vorgesehen

ist, besteht die Möglichkeit einer zukünftigen Erweiterung auf eine Kapazität

von bis zu 25.000 Tonnen pro Jahr.

Für die nächste Wachstumsphase von Aduro bieten die Niederlande ein

vorteilhaftes Umfeld. Die Region vereint etablierte Abfallwirtschaftssysteme und

eine zuverlässige Verfügbarkeit von Einsatzmaterialien mit einer der weltweit

höchsten Konzentrationen an Steamcracker-Anlagen mit flüssigen Einsätzen, die

die Produkte der Hydrochemolytic(TM)-Umwandlung verwerten können. Die

Verpackungsverordnung (PPWR (https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-

recycling/packaging-waste_en)) der Europäischen Union verschärft die

Anforderungen an die Recyclingfähigkeit und den Recyclinganteil und trägt damit

zu einer nachhaltigen Nachfrage nach zertifizierten Rohstoffen für die

Kreislaufwirtschaft bei. Dieser industrielle Standort, der von einem historisch

starken Chemiesektor getragen wird, der sich an ein sich wandelndes Marktumfeld

anpasst, verfügt über gut entwickelte Integrationspunkte für kreislauffähiges

Naphtha und zertifizierte Polymere. Die Region profitiert außerdem von einem

ausgereiften Kreislaufwirtschaftssystem für Kunststoffe, das Zugang zu

qualifizierten Arbeitskräften, unabhängigen Test- und Validierungskapazitäten

und der Nähe zu nachgelagerten Absatzmärkten bietet. Insgesamt schaffen diese

Bedingungen ein günstiges Umfeld für die effiziente Umsetzung des Projektes und

die Integration des Hydrochemolytic(TM)-Verfahrens in einen etablierten

industriellen Rahmen.

?Die Absichtserklärung ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg von der

Pilot- zur Demonstrationsanlage und schließlich zur Kommerzialisierung",

erklärte Ofer Vicus, CEO von Aduro.?Das Team wendet denselben disziplinierten

Ansatz an, der auch bei der Entwicklung der Pilotanlage für das Verfahren der

nächsten Generation (NGP) zum Einsatz kam, und sucht nach einem Standort, der

unseren strengen Bewertungsstandards entspricht und gleichzeitig die Option für

eine zukünftige Erweiterung auf den kommerziellen Maßstab offenhält. Weitere

Industriestandorte werden ebenfalls geprüft, um sicherzustellen, dass die Wahl

auf den optimalen Standort für die Weiterentwicklung der Demonstrationsanlage

fällt. Dieser strukturierte Ansatz reduziert das Ausführungsrisiko und

konzentriert sich weiterhin auf die Prozessintegration, die Leistungsvalidierung

und die Kundenbindung. Außerdem spiegelt er die Anpassungsfähigkeit der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) an bestehende Industrieanlagen wider, in

denen herkömmliche thermische Systeme durch wasserbasierte Chemie mit

niedrigeren Temperaturen modernisiert werden können, wobei die Vorteile der

bestehenden Infrastruktur und Lieferketten genutzt werden."

?Europa eröffnet einzigartige Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit

entlang der gesamten Wertschöpfungskette", so Eric Appelman, Chief Revenue

Officer bei Aduro.?Die Tatsache, dass in der Region eine Vielzahl von

Produzenten, Verarbeitern und Recyclingunternehmen aus der Chemieindustrie

ansässig sind, bietet eine solide Grundlage für den Ausbau der Zusammenarbeit

mit potenziellen Partnern und Abnehmern. Die Errichtung einer

Demonstrationsanlage in den Niederlanden wird dazu beitragen, die Leistung in

großem Maßstab zu validieren und die Prozesse zu beschleunigen, die den

technischen Erfolg in eine kommerzielle Anwendung umsetzen."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete

Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden

Wertpapiergesetze (zusammenfassend als?zukunftsgerichtete Aussagen"

bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder

zukünftige Ergebnisse. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen,

sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig,

jedoch nicht immer, durch Wörter wie?anstreben",?voraussehen",?planen",

?fortsetzen",?schätzen",?erwarten",?können",?werden",?prognostizieren",

?vorhersagen",?potenziell",?anstreben",?beabsichtigen",?könnten",?sollten",

?glauben" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Insbesondere und ohne

Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den

Entwicklungsprogrammen von Aduro, einschließlich der geplanten

Demonstrationsanlage, den erwarteten Vorteilen der Absichtserklärung und den

erwarteten Ergebnissen in Bezug auf die Standortauswahl, den Projektfortschritt

und die Zusammenarbeit mit potenziellen Partnern und Abnehmern. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören auch Aussagen zum

Zeitpunkt und zum Abschluss der Due Diligence, zur Verhandlung und

Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, zum voraussichtlichen Abschluss der

geplanten Transaktion, zu den erwarteten Vorteilen des Brachgeländes, zum

Potenzial für eine zukünftige Expansion und zur Fähigkeit des Unternehmens,

seine Hydrochemolytic(TM)-Technologie weiterzuentwickeln. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen des Managements, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich: der Fähigkeit des Unternehmens,

seine Entwicklungspläne umzusetzen und seine erklärten Ziele zu erreichen; der

Fähigkeit des Unternehmens, die Due Diligence erfolgreich abzuschließen; der

Bereitschaft und Fähigkeit der Parteien, endgültige Vereinbarungen auszuhandeln

und abzuschließen; des Erhalts aller erforderlichen behördlichen, Gläubiger- und

sonstigen Genehmigungen durch Dritte; der Verfügbarkeit von Kapital und anderen

Ressourcen zur Durchführung der Transaktion und zum Vorantreiben der

Demonstrationsanlage; die weitere Entwicklung und Leistungsfähigkeit der

Technologie des Unternehmens; die Richtigkeit der Einschätzung des Unternehmens

hinsichtlich des strategischen Werts des Standorts; die Stabilität der Markt-

und Wirtschaftsbedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, wichtige

Mitarbeiter und Partner zu gewinnen und zu halten. Die in dieser

Pressemitteilung beschriebene Absichtserklärung ist unverbindlich, und die

geplante Transaktion unterliegt weiterhin der Due Diligence, der Aushandlung

endgültiger Vereinbarungen sowie den üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Es

kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Transaktion wie vorgesehen oder

überhaupt abgeschlossen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer

Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele

außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken,

Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: das Risiko, dass die Due

Diligence nicht zufriedenstellend abgeschlossen werden kann; das Risiko, dass

endgültige Vereinbarungen nicht ausgehandelt oder unterzeichnet werden können;

das Risiko, dass erforderliche Genehmigungen nicht erteilt werden oder sich

verzögern; das Risiko, dass die Transaktion nicht zu den erwarteten Bedingungen

oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann; Risiken im Zusammenhang mit der

Integration und Entwicklung der Demonstrationsanlage; Risiken im Zusammenhang

mit der Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile des Standorts zu

realisieren; Risiken im Zusammenhang mit der Technologie und dem geistigen

Eigentum des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Marktakzeptanz und

der Kommerzialisierung; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen von Gesetzen,

Vorschriften oder Richtlinien; Risiken im Zusammenhang mit Wettbewerb,

Lieferkette und operativer Umsetzung; sowie weitere Risiken, die in den

öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) ausführlicher beschrieben sind. Die Leser werden

darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze

vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f44ba02b-d1b6-4c8c-b8b2-

ad6b2948df7e

