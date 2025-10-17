NASDAQ Composite Index
|
22 679,97
|
117,44
|
0,52 %
|
17.10.2025 22:52:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf
^LONDON, Ontario, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR168&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das die Kraft
der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle,
Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert
umzuwandeln, hat seine verkürzten konsolidierten Zwischenergebnisse für die drei
Monate bis zum 31. August 2025 vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt
gegeben. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in
kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.
?Aduro hat seine Dynamik auf dem Weg zur Marktreife fortgesetzt und im ersten
Quartal des Geschäftsjahres 2026 große Fortschritte gemacht", so Ofer Vicus,
Chief Executive Officer von Aduro.?Der Bau unserer Pilotanlage für das
Verfahren der nächsten Generation (Next Generation Process,?NGP") kam voran,
sodass das Projekt für den Beginn der Inbetriebnahmeaktivitäten im September
vorbereitet war. Darüber hinaus haben wir den Grundstein für das
Demonstrationsanlagenprogramm gelegt und nach Quartalsende ein weltweites
Standortauswahlverfahren eingeleitet, wobei der Fokus auf Standorten in Kanada,
Europa und Mexiko liegt. Außerdem haben wir erste Tests mit Kunstrasenabfällen
als potenziellem Ausgangsmaterial für unsere patentrechtlich geschützte
Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") abgeschlossen. Mit dem Zuwachs an wichtigen
Führungskräften, der Vertiefung von Industriepartnerschaften und der erhöhten
Sichtbarkeit durch technisches und Investoren-Engagement ist Aduro für das
zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 gut aufgestellt."
?Unsere gestärkte Bilanz nach dem Börsengang im Juni verschafft uns die
finanzielle Flexibilität, unsere Pilotanlage fertigzustellen und unsere
Planungen im Demonstrationsmaßstab voranzutreiben", ergänzt Mena Beshay, Chief
Financial Officer von Aduro.?Wir konzentrieren uns darauf, unsere
Ausgabendisziplin beizubehalten und gleichzeitig weiter in Forschung und
Entwicklung sowie in strategische Wachstumsinitiativen zu investieren, die eine
langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre ermöglichen."
Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights
(Dreimonatszeitraum zum 31. August 2025)
* Der Quartalsumsatz im ersten Quartal 2026 betrug 44.500 CAD, ein
Nettorückgang von 19 % gegenüber 55.000 CAD im ersten Quartal 2025. Die
derzeitigen Einnahmen des Unternehmens werden durch die Erbringung von
Dienstleistungen im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen zur Evaluierung der
Technologie und der Zusammenarbeit des Unternehmens erzielt. Diese Einnahmen
sind einmalig und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der
Evaluierungsprojekte. Die Unterschiede zwischen den Quartalen spiegeln die
Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Expansionsaktivitäten,
laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.
* Der Verlust aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Quartal 2026
auf 6.325.018 CAD, verglichen mit 2.462.532 CAD im ersten Quartal 2025. Dies
ist in erster Linie auf einen Anstieg der nicht zahlungswirksamen
aktienbasierten Vergütung, einem nicht zahlungswirksamen Verlust aus der
Neubewertung der derivativen finanziellen Verbindlichkeiten des Unternehmens
sowie auf verstärkte Forschungs- und Entwicklungs- sowie Technologie-
Skalierungsaktivitäten, die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden im
Einklang mit dem Wachstum des Unternehmens und zusätzliche
Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung des Unternehmens an
der Nasdaq im November 2024 zurückzuführen.
* Das bereinigte EBITDA betrug (2.254.384) CAD im ersten Quartal 2026,
gegenüber (1.746.748) CAD im ersten Quartal 2025.
* Zum 31. August 2025 beliefen sich die Buchwerte für Sachanlagen auf 6,7
Millionen CAD, verglichen mit 5,1 Millionen CAD im vierten Quartal 2025, was
einem Anstieg von 1,6 Millionen CAD entspricht. Dies war in erster Linie auf
laufende Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Bau der NGP-
Pilotanlage des Unternehmens zurückzuführen.
* Das Unternehmen verfügte zum 31. August 2025 über eine solide
Liquiditätsposition in Höhe von 15,09 Millionen CAD, verglichen mit 6,96
Millionen CAD im vierten Quartal 2025.
Überleitung des bereinigten EBITDA (Non-GAAP) auf den Betriebsverlust (GAAP)
(CAD $) Q1 FY2026 Q1 FY2025
-------------------------------------------------------------------------------
Loss from operations (GAAP) $(6,325,018 ) $(2,462,532 )
-------------------------------------------------------------------------------
Add: Share-based compensation (non-cash) $2,461,554 $589,051
Add: Change in fair value of derivative financial
liability (non-cash) $1,548,663 $ -
Add: Depreciation and amortization $142,212 $126,733
Deduct: Other Income $(81,795 ) $ -
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $(2,254,384 ) $(1,746,748 )
-------------------------------------------------------------------------------
Erläuterungen der Anpassungen:
* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen
und -prämien.
* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen
Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der
Neubewertung von Finanzinstrumenten.
* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht
zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Sachanlagen und
immateriellen Vermögenswerten
* Sonstige Erträge: Zinserträge auf Bareinlagen, die nicht in das
Betriebsergebnis einbezogen wurden.
Ausgewählte vergleichende Finanzinformationen (für das am 31. August 2025
endende Quartal)
Q1 FY2026 Q1 FY2025
(CAD $) (Ended Aug 31, 2025) (Ended Aug 31, 2024) % Change
----------------------------------------------------------------------------
Revenue $44,500 $55,000 -19%
Loss from operations $6,325,018 $2,462,532 157%
Adjusted EBITDA $(2,254,384 ) $(1,746,748 ) 29%
Q1 FY2026 Q4 FY2025
(CAD $) (Ended Aug 31, 2025) (Ended May 31, 2025) % Change
-------------------------------------------------------------------------------
Property, plant & equipment $5,599,060 $4,109,459 36%
Cash position $15,086,091 $6,957,846 117%
Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Highlights in Bezug auf das
Unternehmen und nachfolgende Ereignisse
Gestärkte Kapitalbasis durch Börsengang in den USA
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-Underwriters-Over-
Allotment-Option-in-Public-
Offering/default.aspx?utm_source=PublicOffering&utm_campaign=PR168&utm_medium=Pr
essRelease)
Im Juni 2025 schloss Aduro eine erfolgreiche Emission in den USA ab, bei der
durch den Verkauf von 1.090.048 Stammaktien und begleitenden Optionsscheinen
rund 9,2 Mio. US-Dollar an Bruttoerlösen erzielt wurden. Das Angebot verbesserte
die Kapitalposition des Unternehmens und erzielte die Mittel, um die
Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage zu unterstützen, die Planung der
Demonstrationsanlage voranzutreiben und die laufenden Forschungs- und
Entwicklungsinitiativen auszuweiten.
Gestärkte Führung zur Unterstützung der operativen Umsetzung
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Welcomes-David-Weizenbach-as-Chief-
Operating-
Officer/default.aspx?utm_source=AduroCOO&utm_campaign=PR168&utm_medium=PressRele
ase)
Im Laufe des Quartals ernannte Aduro David Weizenbach, P.Eng., zum Chief
Operating Officer, und erweiterte damit die Führungskapazität von Aduro auf dem
Weg zum kontinuierlichen Pilotbetrieb. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in
den Bereichen technische Leitung, Betrieb und industrielle
Technologieintegration, darunter in leitenden Positionen bei NOVA Chemicals, war
Herr Weizenbach bereits maßgeblich an der Entwicklung von operativen
Rahmenstrukturen und Sicherheitssystemen für die NGP-Pilotanlage beteiligt.
Seine Erfahrung in der Leitung komplexer technischer Umgebungen und der
Begleitung von Unternehmen bei technologischen Umstellungen wird die
Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage unterstützen und den Grundstein für die
Demonstrationsanlage des Unternehmens sowie die zukünftige kommerzielle Nutzung
legen.
Zuteilung von Aktienoptionen und RSUs
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Grant-of-Stock-Options-and-
RSUs?utm_source=AduroStockOptionsRSUs&utm_campaign=PR168&utm_medium=PressRelease
)
Im Juli 2025 gewährte Aduro bestimmten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern
und Beratern des Unternehmens insgesamt 743.500 Aktienoptionen (Option) zum Kauf
von bis zu 743.500 Stammaktien des Unternehmens. Die Optionen können innerhalb
von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu einem Preis von 13,50 CAD pro
Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei
Jahren ab dem Datum der Optionsgewährung monatlich unverfallbar. Darüber hinaus
gewährte das Unternehmen einem Berater des Unternehmens 100.000 Restricted Share
Units des Unternehmens.
Branchenkooperation zur Förderung des Kunststoffrecyclings
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Plastics-Industry-Association-and-
Polystyrene-Recycling-Alliance-to-Support-Industry-Collaboration-on-Recycling-
Innovation/default.aspx?utm_source=PlasticsPSRA&utm_campaign=PR168&utm_medium=Pr
essRelease)
Im Juli 2025 trat Aduro formell der Plastics Industry Association (PLASTICS) und
ihrer Polystyrol Recycling Alliance (PSRA) bei und erweiterte damit das
Engagement des Unternehmens innerhalb der Kunststoff-Wertschöpfungskette. Die
Mitgliedschaft in diesen Organisationen verbindet Aduro mit
Kunststoffherstellern, Recyclingunternehmen und Markeninhabern, die gemeinsam an
der Verbesserung der Recycling-Infrastruktur und der Förderung von
Kreislaufwirtschaftslösungen arbeiten. Durch die Mitgliedschaft bei PSRA bringt
Aduro technische Erkenntnisse aus seinem Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT)-
Programm ein, das sich auf die Umwandlung von Polystyrol in Kohlenwasserstoff-
Zwischenprodukte konzentriert, und unterstützt damit die Bemühungen der
Industrie, skalierbare Recyclingpfade und realisierbare Endmärkte für dieses
schwierige Material zu schaffen.
Evaluierung von Kunstrasen als Ausgangsmaterial
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Investigates-Chemical-Recycling-Pathway-
for-Synthetic-Turf-
Waste/default.aspx?utm_source=SyntheticTurf&utm_campaign=PR168&utm_medium=PressR
elease)
Im Juli 2025 schloss Aduro die Prüfung von Kunstrasenabfällen - einer komplexen
Mischung aus Polymeren, die üblicherweise in Sport- und
Landschaftsbauanwendungen eingesetzt wird - unter Verwendung seiner
Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) ab. Die Studie zeigte, dass das Verfahren in
der Lage ist, die Polyolefinkomponenten von Kunstrasen unter kontrollierten
Bedingungen in kürzerkettige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln, was die
Anpassungsfähigkeit von HCT an gemischte und verunreinigte Materialien
unterstreicht, die normalerweise schwer zu recyceln sind. Die getesteten
Kunstrasenproben wurden von einem globalen Interessenvertreter der Branche zur
Verfügung gestellt, und weitere Parteien haben ihr Interesse an einer weiteren
Evaluierung bekundet, was die wachsende Nachfrage des Sektors nach chemischen
Recyclinglösungen widerspiegelt.
Marketing- und Kommunikationsinitiativen
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Initiates-Marketing-
Campaign/default.aspx?utm_source=AduroMarketing&utm_campaign=PR168&utm_medium=Pr
essRelease)
Im August 2025 startete Aduro ein Marketing- und Investoren-
Sensibilisierungsprogramm mit The Investing Authority (TIA), Stocktwits und LFG
Equities Corp., um das Markenbewusstsein zu stärken und die Sichtbarkeit zu
erhöhen, da die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage des Unternehmens immer näher
rückt.
Im September beauftragte das Unternehmen KCSA Strategic Communications mit der
Leitung seiner nordamerikanischen Public-Relations-Strategie, einschließlich
Medienarbeit, Unternehmensbotschaften und Markenpositionierung. Zusammengenommen
erhöhen diese Initiativen die Kommunikationsreichweite von Aduro und verstärken
den Kontakt zu Investoren, Partnern und Interessengruppen der Branche, während
das Unternehmen seine operativen Meilensteine vorantreibt.
Nachfolgende Ereignisse
Pilotanlage für das Verfahren der nächsten Generation (?NGP") geht in die
Inbetriebnahmephase (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-
releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Provides-Update-on-NGP-Pilot-
Plant-
Progress/default.aspx?utm_source=PilotPlantUpdate&utm_campaign=PR168&utm_medium=
PressRelease)
In dem Quartal, das im August 2025 endete, hat Aduro den Bau seiner NGP-
Pilotanlage zusammen mit dem Engineering-Partner Zeton Inc. vorangetrieben.
Siemens machte ebenfalls Fortschritte bei der Integration der Automatisierungs-
und Kontrollsysteme und unterstützte den Übergang zur
Inbetriebnahmebereitschaft. Im Londoner Werk wurden die Vorbereitungsarbeiten
für den Standort - einschließlich der Aufrüstung der Heizungs-, Lüftungs- und
Klimaanlagen, der Elektrik und der Labormodifikationen - abgeschlossen, während
die Arbeiten zur Erweiterung der Büroräume und zur Systemdokumentation
fortgesetzt wurden. Die Werksabnahmeprüfung der Extruder, der letzten lang zu
beschaffenden Komponenten, wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Einheiten
wurden im September an den Standort geliefert. Mit diesen Meilensteinen wurde
das Projekt auf den Beginn der Inbetriebnahmeaktivitäten vorbereitet.
Im September begann Aduro mit der Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage, was
einen bedeutenden Übergang vom Bau zum Betrieb darstellt. Das stufenweise
Inbetriebnahmeprogramm begann mit der Beschickungsvorbereitung und den
Reaktorsystemen, wo die mechanische Überprüfung, die Integration des
Steuersystems und die Sicherheitsvalidierung im Gange sind, um zu bestätigen,
dass die Leistung den Konstruktionsspezifikationen entspricht.
Im Oktober begann die zweite Phase der Inbetriebnahme des
Produktrückgewinnungssystems, in der die vollständige Systemintegration des
Programms vorangetrieben wird. Die Inbetriebnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit
Zeton, Siemens und den internen F&E- und Betriebsteams von Aduro, wobei der
Schwerpunkt weiterhin auf Betriebsbereitschaft, Sicherheit und
Qualitätssicherung liegt.
Konferenzteilnahme und globales Engagement
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-September-Conferences-
and-Initiates-Public-Relations-
Campaign/default.aspx?utm_source=AduroInvestorConference&utm_campaign=PR168&utm_
medium=PressRelease)
Nach dem Quartalsende nahm Aduro an einer Reihe von Investoren- und
Fachkonferenzen in Nordamerika, Europa und Asien teil. Das Unternehmen
präsentierte sich auf der H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment
Conference und dem Gabelli Funds PFAS Symposium, wo CEO Ofer Vicus über die
Fortschritte des Unternehmens bei der Skalierung seiner Hydrochemolytic(TM)-
Technologie und den Fortschritten bei den Vermarktungsinitiativen berichtete.
Aduro war auch auf führenden technischen und industriellen Veranstaltungen
vertreten, darunter die International Refining and Petrochemical Conference
(IRPC) 2025 in Houston (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-
September-Technical-Conferences-Across-Europe-and-North-
America/default.aspx?utm_source=AduroTechnicalConferences&utm_campaign=PR168&utm
_medium=PressRelease), die K 2025-Messe in Düsseldorf
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-to-Present-at-Leading-Industry-Events-in-
October/default.aspx?utm_source=AduroOctConfernce&utm_campaign=PR168&utm_medium=
PressRelease), Pyroliq 2025 in Italien, die Circular Plastics Conference in
Brüssel und die Sustainability in Packaging Europe in Spanien. Außerdem nahm
Aduro Clean Technologies Europe an der Niederländischen Handelsdelegation zur
Expo 2025 (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Europe-Joins-Dutch-Trade-Delegation-at-
Expo-
2025OsakaJapan/default.aspx?utm_source=AduroJapanExpo25&utm_campaign=PR168&utm_m
edium=PressRelease) in Osaka teil, was die wachsende globale Präsenz und das
Engagement des Unternehmens bei der Förderung des chemischen Recyclings, der
Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen und der Innovation nachhaltiger Materialien
unterstreicht.
Einleitung des Demonstrationsanlagenprogramms
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Advances-Demonstration-Plant-Program-
Begins-Global-Site-Selection-
Project/default.aspx?utm_source=AduroDemoSiteSearch&utm_campaign=PR168&utm_mediu
m=PressRelease)
Im Oktober 2025 leitete Aduro den Standortauswahlprozess für seine geplante
Demonstrationsanlage ein, die die nächste Phase der Skalierung seiner
Hydrochemolytic(TM)-Technologie darstellt. Die Evaluierung konzentriert sich auf
die Identifizierung von Industriestandorten mit geeigneter Infrastruktur, Zugang
zum Ausgangsmaterial, logistischer Anbindung und regulatorischer Kompatibilität,
um einen kontinuierlichen Betrieb und eine zukünftige kommerzielle Nutzung zu
unterstützen.
Das Design der Demonstrationsanlage wird auf der als Grundlage dienenden NGP-
Pilotanlage aufbauen, was eine Validierung der Prozessleistung unter nahezu
kommerziellen Bedingungen ermöglicht. Es sind bereits die ersten technischen
Arbeiten im Gange, um die Anforderungen an das System und die Leistungskriterien
als Vorbereitung der Detailplanung und Zusammenarbeit mit Partnern zu
definieren.
Vollständige Kopien des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses des
Unternehmens und der Zwischenanalyse des Managements für die drei Monate zum
31. August 2025 sind unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca)
und auf EDGAR (www.sec.gov) verfügbar.
Hinweis:
(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative
zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn/-verlust zu verstehen. EBITDA und
bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind
daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber
vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor
aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von
derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten
Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das
bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie
die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des
Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.
Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte
EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche
Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als
Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und
Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame
aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des
beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem
EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das
bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie
die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des
Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.
EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht.
Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden
Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen
tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro
widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der
Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das
Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro
und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet
werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS
vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht
mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische
Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der
Erwartung oder Prognose von Aduro Clean Technologies Inc. (?Aduro" oder das
?Unternehmen") zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können,
sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: der Zeitplan, der
Umfang und der Fortschritt bei der Inbetriebnahme der Pilotanlage für das
Verfahren der nächsten Generation (NGP); der voraussichtliche Übergang vom Bau
zum kontinuierlichen Betrieb der Pilotanlage; die Entwicklung, der Entwurf und
das Standortauswahlverfahren für die geplante Demonstrationsanlage; die
Skalierbarkeit, die Anpassbarkeit und das kommerzielle Potenzial der
Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") des Unternehmens, einschließlich ihrer
Anwendung auf Kunstrasen und Polystyrol-Ausgangsmaterialien; die erwarteten
Vorteile der Ernennung von Führungskräften, einschließlich der operativen
Auswirkungen des neuen Chief Operating Officer; die erwarteten Ergebnisse der
Branchenkooperationen, einschließlich der Mitgliedschaft bei der Polystyrol
Recycling Alliance; die erwarteten Auswirkungen von Marketing- und Investoren-
Sensibilisierungsinitiativen auf den Bekanntheitsgrad der Marke und das
Engagement der Interessenvertreter; die Überzeugung des Unternehmens, dass seine
gestärkte Bilanz das strategische Wachstum unterstützen wird, einschließlich der
Fertigstellung der Pilotanlage und des Fortschreitens der Planung der
Demonstrationsanlage; die Erwartung, dass die Inbetriebnahmedaten in die Planung
und Konstruktion der Demonstrationsanlage einfließen werden; und die Absicht des
Unternehmens, die Disziplin in Bezug auf das Budget aufrechtzuerhalten und
gleichzeitig in die langfristige Wertschöpfung zu investieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen,
Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens. Dies umfasst: den
erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluss der Bau- und
Inbetriebnahmeaktivitäten; die Verfügbarkeit geeigneter Industriestandorte und
Infrastrukturen für die Demonstrationsanlage; die technische Durchführbarkeit
und Skalierbarkeit von HCT unter kontinuierlichen Durchflussbedingungen; das
anhaltende Interesse und Engagement von Interessengruppen und potenziellen
Partnern aus der Branche; stabile Regulierungs- und Marktbedingungen, die die
Vermarktung unterstützen; und einen angemessenen Zugang zu Kapital und
Ressourcen zur Finanzierung geplanter Initiativen.
Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den geäußerten oder angedeuteten abweichen. Dazu gehören:
Verzögerungen oder unvorhergesehene Herausforderungen bei Bau, Inbetriebnahme
oder Hochskalierung; die Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Partner
oder Infrastrukturen zu erhalten bzw. zu gewinnen; technische Einschränkungen
oder unerwartete Leistungsprobleme bei der HCT; Änderungen der regulatorischen,
ökologischen oder Marktbedingungen; Unterbrechungen der Lieferkette oder
Kosteneskalationen; Finanzierungsengpässe oder Veränderungen in der
Anlegerstimmung; und Risiken im Zusammenhang mit neuen Technologien und der
Vermarktung im Frühstadium.
Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94432c7f-9c3f-43c8-
b1e7-85e53e8dcfaa
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22 679,97
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen schließen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigten sich fester. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.