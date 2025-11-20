Sika Aktie
GNW-News: AKQUISITION IN SAUDI-ARABIEN FÖRDERT WEITERES WACHSTUM IM NAHEN OSTEN
Sika hat Awazil Al Khaleej Industrial Co. («Gulf Seal») übernommen, einen
führenden Hersteller von Bitumen-Abdichtungsmembranen mit Sitz in Riad, Saudi-
Arabien. Die Akquisition wird Sikas Marktposition in den Wachstumsmärkten Saudi-
Arabien und GKR deutlich stärken und das Produktangebot in der Region erweitern.
Gulf Seal ist ein etabliertes Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf für
Qualität und Zuverlässigkeit im Abdichtungsbereich. Es wurde vor mehr als 20
Jahren von Khaled Al Mogbel und SMAC, einem französischen Unternehmen,
gegründet. Gulf Seal bietet ein breites Spektrum an bituminösen Membranlösungen,
die in grossen Bauprojekten in Saudi-Arabien und den Nachbarländern weit
verbreitet eingesetzt werden. Diese Lösungen ergänzen die in der Region bereits
verfügbaren Abdichtungstechnologien von Sika optimal und schaffen gemeinsam ein
umfassendes, marktführendes Angebot, das eine erweiterte Kundenbasis erreicht.
* Mit dem Produktionswerk in Riad und etablierten Exportkanälen in die GKR-
Länder bietet Gulf Seal Sika eine starke Plattform für weiteres Wachstum in
Saudi-Arabien und anderen Ländern.
* Mit der Integration von Gulf Seal stärkt Sika ihre Fähigkeiten, bedeutende
Bauprojekte im Zusammenhang mit Saudi-Arabiens Vision 2030, der FIFA
Fussball-Weltmeisterschaft 2034 und der fortschreitenden Urbanisierung zu
realisieren. Das erweiterte Produktportfolio, unterstützt durch Sikas
leistungsstarke Vertriebsorganisation, eröffnet bedeutende Cross-Selling-
Potenziale in Mega-Projekten in der gesamten Region.
* Durch die Einführung der leistungsstarken Produktpalette im kombinierten,
erweiterten Distributionsnetz stärkt Sika ihre Position im Vertriebskanal
und erweitert gleichzeitig ihre Kundenreichweite.
Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit der Übernahme von Gulf Seal erzielen
wir einen bedeutenden Fortschritt beim Ausbau unseres Abdichtungsportfolios und
stärken unsere Präsenz in einem der dynamischsten Baumärkte der Welt. Die
etablierte Marktposition und die lokalen Produktionskapazitäten von Gulf Seal in
Kombination mit Sikas breitem Sortiment und globaler Expertise bieten spannende
Chancen für weiteres Wachstum in der GKR-Region. Wir freuen uns darauf, das Gulf
Seal Team in der Sika Familie willkommen zu heissen.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.
