Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|
10.12.2025 22:25:38
GNW-News: Eine neue Auszeichnung im Guide MICHELIN Doha, zweite Ausgabe
^* Ein Restaurant wird mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, während zwei
weitere ihre Sterne behalten
* Vier neue Bib Gourmand-Auszeichnungen wurden hinzugefügt, sodass es nun
insgesamt acht Bib Gourmand-Restaurants in Doha gibt
* Insgesamt 44 Restaurants sind in der Auswahl des Guide MICHELIN Doha 2026
aufgeführt
DOHA, Qatar, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gastronomieszene von Doha
rückt in den Mittelpunkt, wenn der Guide MICHELIN seine Ausgabe 2026 vorstellt,
die zweite seit seinem Debüt im vergangenen Jahr im St. Regis Doha. Die
diesjährige Auswahl würdigt die sich weiterentwickelnde gastronomische Identität
der Stadt und präsentiert zwölf neue Restaurants, von denen neun in die
ausgewählte Kategorie aufgenommen wurden. Acht Restaurants erhalten die
Auszeichnung?Bib Gourmand" für ihr außergewöhnliches Preis-Leistungs-
Verhältnis, während drei Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet
werden.
Gwendal Poullennec, International Director des Guide MICHELIN, erklärte:?Die
Auswahl des Guide MICHELIN Doha 2026 spiegelt die bemerkenswerte Entwicklung der
kulinarischen Szene dieser dynamischen Stadt wider. Doha ist nicht nur ein
kulturelles Zentrum, sondern hat sich auch als Reiseziel für Feinschmecker
etabliert, die außergewöhnliche Erlebnisse suchen. Die Hinzufügung neuer Bib
Gourmand-Auszeichnungen und die anhaltende Präsenz von Restaurants mit einem
MICHELIN-Stern unterstreichen das Engagement von Doha für Qualität, Kreativität
und Innovation. Da sich die gastronomische Landschaft weiterhin positiv
entwickelt, verspricht Doha unvergessliche kulinarische Erlebnisse und eine noch
vielversprechendere Zukunft für seine kulinarische Identität."
Ein MICHELIN-Stern
MICHELIN-Sterne werden an Restaurants vergeben, die eine herausragende Küche
bieten, wobei fünf universelle Kriterien berücksichtigt werden: die Qualität der
Zutaten, die Harmonie der Aromen, die Beherrschung der Techniken, die
Persönlichkeit des Küchenchefs, die sich in seiner Küche widerspiegelt, und,
ebenso wichtig, die Beständigkeit sowohl über die gesamte Speisekarte hinweg als
auch über die Zeit.
Alba Dieses italienische Restaurant, das sich in den legendären Katara Towers im
luxuriösen Raffles Doha befindet, wurde in diesem Jahr dank der kulinarischen
Kunstfertigkeit von Küchenchef Cristhian Serraino mit einem MICHELIN-Stern
ausgezeichnet. Gerichte wie in Barolo geschmorte Kalbsbäckchen und Spaghetti mit
Garnelenragout sowie die Verwendung hochwertiger Zutaten, wie beispielsweise aus
Europa eingeflogener Balfegó-Thunfisch, sorgten für ein unvergessliches
Erlebnis.
Die Beibehaltung eines MICHELIN-Sterns zählt zu den höchsten Auszeichnungen in
der Welt der Gastronomie, und in der Ausgabe 2026 haben zwei Restaurants erneut
ihre Exzellenz unter Beweis gestellt. Jamavar und IDAM von Alain Ducasse
bewahren stolz ihre Auszeichnungen und bekräftigen damit ihre Meisterschaft und
ihr Engagement für außergewöhnliche Gastronomie.
Vier neue Bib Gourmands
Die Auszeichnung?Bib Gourmand" hebt Restaurants hervor, die qualitativ
hochwertige Speisen zu einem hervorragenden Preis anbieten.
Fenyal Dieses gemütliche Café auf Gewan Island ist bei Einheimischen sehr
beliebt und bietet eine lebendige, preisgünstige Auswahl an nahöstlichen
Köstlichkeiten, von Falafel und Lamm-Kofta bis hin zu aromatischem arabischem
Kaffee.
Mila Dieser gemütliche Ort befindet sich im ersten Stock des Rosewood Doha und
bietet mediterrane und levantinische Gerichte zum Teilen von Chefkoch Marc zu
einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Berenjak Al Maha Persische Eleganz trifft auf Inselcharme mit herzhaften
Eintöpfen, frischem Brot und über Holzkohle gegrillten Kebabs zu angemessenen
Preisen.
Baron Das Schwesterrestaurant des beliebten Beirut serviert ein mediterranes
Fusionsmenü mit großzügigen Gerichten zum Teilen, wie beispielsweise Krabben-
Capellini, und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für
Geschäftsessen.
Isaan, Argan, Jiwan und Hoppers behalten auch in diesem Jahr ihre
Auszeichnungen.
Neun neue Restaurants wurden in die Auswahl des Guides aufgenommen
Em Sherif Dieses beliebte libanesische Restaurant auf Al Maha Island bietet ein
elegantes Interieur und eine Terrasse mit atemberaubendem Blick auf die Stadt.
Carbone Doha Auf Al Maha Island serviert diese lebhafte Filiale eines New Yorker
Kultrestaurants Klassiker wie würzige Rigatoni, Steaks und Lammkoteletts.
Koo Madame Dieses elegante Restaurant im Rosewood Doha serviert Dim Sum,
handgezogene Nudeln und die Spezialität des Hauses, Pekingente, die am Tisch
tranchiert wird.
Shanghai Me Doha Dieses gemütliche Stadtrestaurant vereint chinesische und
japanische Aromen in einem eleganten Ambiente, das vom Stil der 1930er Jahre
inspiriert ist. Zu den Highlights zählen Silberkabeljau mit Yuzu-Miso, Short Rib
Gyoza und Cocktails mit Tierkreiszeichen-Motiven.
Hunters Room & Grill Halten Sie nach der Hirschstatue im Westin Doha Ausschau,
um erstklassige australische Steaks und kräftige Aromen zu entdecken. Das
Aguachile mit Seebarsch ist ein absolutes Muss.
Salt Road Dieses Restaurant im Andaz Doha zelebriert die südafrikanische Küche
mit gepökeltem Bruststück, im Josper-Ofen gebratenen Pilzen und herausragenden
Steaks.
Loris Das elegante Restaurant im The Pearl bietet authentische libanesische
Gerichte zum Teilen, von cremigem Hummus bis hin zu Kirsch-Kebabs.
Mr & Mrs Hawker Erleben Sie die Hawker-Kultur Singapurs mit köstlichen Gerichten
wie Chili-Krabben und Mango-Sago-Pudding.
y?n Dieses elegante chinesische Restaurant bietet einen atemberaubenden Ausblick
und serviert kantonesische Klassiker. Beginnen Sie mit Dim Sum und schließen Sie
mit der Spezialität des Hauses, dem auf zwei Arten servierten Entenbraten, ab.
MICHELIN Guide Sonderauszeichnungen
Mit seinen Sonderauszeichnungen würdigt der Guide MICHELIN die vielfältigen
Leistungen im Gastgewerbe und ehrt die talentiertesten und motiviertesten
Persönlichkeiten der Branche.
Der Guide MICHELIN Young Chef Award geht an Albas Küchenchef Cristhian Serraino,
einen talentierten jungen Koch, dessen Erfahrung in den besten Küchen Europas
sich in seinen Kreationen widerspiegelt. Seine Gerichte sind kreativ, harmonisch
ausgewogen und geschmackvoll.
Der Guide MICHELIN Opening of the Year Award geht an Koo Madame, ein elegantes
Restaurant, das den Charme des Shanghai der 1920er Jahre widerspiegelt und ein
wahrhaft einzigartiges kulinarisches Erlebnis bietet. Die Gäste werden von
aufmerksamen, authentischen Mitarbeitern verwöhnt, die jeden Besuch zu einem
besonderen Erlebnis machen.
Shanghai Me Doha erhält den Guide MICHELIN Service Award, da die Inspektoren
feststellten, dass das Team professionell, freundlich und äußerst aufmerksam ist
und einen Service bietet, der sich wirklich außergewöhnlich anfühlt. Sie gehen
herzlich auf die Gäste ein und empfehlen häufig ihre Lieblingsgerichte, was eine
persönliche und einladende Atmosphäre schafft.
y?n wurde vom Guide MICHELIN mit dem Exceptional Cocktail/Mocktail Award
ausgezeichnet. Dieses elegante kantonesische Restaurant befindet sich im 44.
Stock des Waldorf Astoria Doha und verbindet eine atemberaubende Aussicht mit
Kreativität. Die charakteristischen Mocktails auf Teebasis sind kunstvoll
zubereitet, komplex im Geschmack und ansprechend präsentiert.
Über Michelin:
Michelin entwickelt sich zu einem weltweit führenden Hersteller von innovativen
Verbundwerkstoffen und Erfahrungen. Mit mehr als 130 Jahren Erfahrung in der
Entwicklung innovativer Werkstoffe ist Michelin in der einzigartigen Lage,
entscheidende Beiträge zum menschlichen Fortschritt und zu einer nachhaltigeren
Welt zu leisten. Aufgrund seines umfassenden Know-hows im Bereich
Polymerverbundwerkstoffe entwickelt Michelin kontinuierlich Innovationen, um
hochwertige Reifen und Komponenten für kritische Anwendungen in anspruchsvollen
Bereichen wie Mobilität, Bauwesen, Luftfahrt, kohlenstoffarme Energien und
Gesundheitswesen herzustellen. Die Sorgfalt, mit der die Produkte hergestellt
werden, und die umfassende Kenntnis der Kunden inspirieren Michelin dazu,
erstklassige Erlebnisse zu bieten. Dies reicht von der Bereitstellung daten- und
KI-basierter vernetzter Lösungen für professionelle Fuhrparks bis hin zu
Empfehlungen für herausragende Restaurants und Hotels, die vom Guide MICHELIN
ausgewählt wurden. Michelin hat seinen Hauptsitz in Clermont-Ferrand,
Frankreich, ist in 175 Ländern vertreten und beschäftigt 129.800 Mitarbeiter.
(www.michelin.com (http://www.michelin.com/)).
Verfolgen Sie alle unsere Neuigkeiten auf X @Michelin (https://x.com/Michelin)
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d5646d6-b18d-
491b-94b7-7f4188a0fa6b
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/852275fb-fed3-4fb3-a819-
3e59c6fde746
Pressekontakt:
BPG Group
michelinguide@bpggroup.comÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!