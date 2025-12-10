GNW-News: Eine neue Auszeichnung im Guide MICHELIN Doha, zweite Ausgabe

^* Ein Restaurant wird mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, während zwei

weitere ihre Sterne behalten

* Vier neue Bib Gourmand-Auszeichnungen wurden hinzugefügt, sodass es nun

insgesamt acht Bib Gourmand-Restaurants in Doha gibt

* Insgesamt 44 Restaurants sind in der Auswahl des Guide MICHELIN Doha 2026

aufgeführt

DOHA, Qatar, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gastronomieszene von Doha

rückt in den Mittelpunkt, wenn der Guide MICHELIN seine Ausgabe 2026 vorstellt,

die zweite seit seinem Debüt im vergangenen Jahr im St. Regis Doha. Die

diesjährige Auswahl würdigt die sich weiterentwickelnde gastronomische Identität

der Stadt und präsentiert zwölf neue Restaurants, von denen neun in die

ausgewählte Kategorie aufgenommen wurden. Acht Restaurants erhalten die

Auszeichnung?Bib Gourmand" für ihr außergewöhnliches Preis-Leistungs-

Verhältnis, während drei Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

werden.

Gwendal Poullennec, International Director des Guide MICHELIN, erklärte:?Die

Auswahl des Guide MICHELIN Doha 2026 spiegelt die bemerkenswerte Entwicklung der

kulinarischen Szene dieser dynamischen Stadt wider. Doha ist nicht nur ein

kulturelles Zentrum, sondern hat sich auch als Reiseziel für Feinschmecker

etabliert, die außergewöhnliche Erlebnisse suchen. Die Hinzufügung neuer Bib

Gourmand-Auszeichnungen und die anhaltende Präsenz von Restaurants mit einem

MICHELIN-Stern unterstreichen das Engagement von Doha für Qualität, Kreativität

und Innovation. Da sich die gastronomische Landschaft weiterhin positiv

entwickelt, verspricht Doha unvergessliche kulinarische Erlebnisse und eine noch

vielversprechendere Zukunft für seine kulinarische Identität."

Ein MICHELIN-Stern

MICHELIN-Sterne werden an Restaurants vergeben, die eine herausragende Küche

bieten, wobei fünf universelle Kriterien berücksichtigt werden: die Qualität der

Zutaten, die Harmonie der Aromen, die Beherrschung der Techniken, die

Persönlichkeit des Küchenchefs, die sich in seiner Küche widerspiegelt, und,

ebenso wichtig, die Beständigkeit sowohl über die gesamte Speisekarte hinweg als

auch über die Zeit.

Alba Dieses italienische Restaurant, das sich in den legendären Katara Towers im

luxuriösen Raffles Doha befindet, wurde in diesem Jahr dank der kulinarischen

Kunstfertigkeit von Küchenchef Cristhian Serraino mit einem MICHELIN-Stern

ausgezeichnet. Gerichte wie in Barolo geschmorte Kalbsbäckchen und Spaghetti mit

Garnelenragout sowie die Verwendung hochwertiger Zutaten, wie beispielsweise aus

Europa eingeflogener Balfegó-Thunfisch, sorgten für ein unvergessliches

Erlebnis.

Die Beibehaltung eines MICHELIN-Sterns zählt zu den höchsten Auszeichnungen in

der Welt der Gastronomie, und in der Ausgabe 2026 haben zwei Restaurants erneut

ihre Exzellenz unter Beweis gestellt. Jamavar und IDAM von Alain Ducasse

bewahren stolz ihre Auszeichnungen und bekräftigen damit ihre Meisterschaft und

ihr Engagement für außergewöhnliche Gastronomie.

Vier neue Bib Gourmands

Die Auszeichnung?Bib Gourmand" hebt Restaurants hervor, die qualitativ

hochwertige Speisen zu einem hervorragenden Preis anbieten.

Fenyal Dieses gemütliche Café auf Gewan Island ist bei Einheimischen sehr

beliebt und bietet eine lebendige, preisgünstige Auswahl an nahöstlichen

Köstlichkeiten, von Falafel und Lamm-Kofta bis hin zu aromatischem arabischem

Kaffee.

Mila Dieser gemütliche Ort befindet sich im ersten Stock des Rosewood Doha und

bietet mediterrane und levantinische Gerichte zum Teilen von Chefkoch Marc zu

einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Berenjak Al Maha Persische Eleganz trifft auf Inselcharme mit herzhaften

Eintöpfen, frischem Brot und über Holzkohle gegrillten Kebabs zu angemessenen

Preisen.

Baron Das Schwesterrestaurant des beliebten Beirut serviert ein mediterranes

Fusionsmenü mit großzügigen Gerichten zum Teilen, wie beispielsweise Krabben-

Capellini, und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für

Geschäftsessen.

Isaan, Argan, Jiwan und Hoppers behalten auch in diesem Jahr ihre

Auszeichnungen.

Neun neue Restaurants wurden in die Auswahl des Guides aufgenommen

Em Sherif Dieses beliebte libanesische Restaurant auf Al Maha Island bietet ein

elegantes Interieur und eine Terrasse mit atemberaubendem Blick auf die Stadt.

Carbone Doha Auf Al Maha Island serviert diese lebhafte Filiale eines New Yorker

Kultrestaurants Klassiker wie würzige Rigatoni, Steaks und Lammkoteletts.

Koo Madame Dieses elegante Restaurant im Rosewood Doha serviert Dim Sum,

handgezogene Nudeln und die Spezialität des Hauses, Pekingente, die am Tisch

tranchiert wird.

Shanghai Me Doha Dieses gemütliche Stadtrestaurant vereint chinesische und

japanische Aromen in einem eleganten Ambiente, das vom Stil der 1930er Jahre

inspiriert ist. Zu den Highlights zählen Silberkabeljau mit Yuzu-Miso, Short Rib

Gyoza und Cocktails mit Tierkreiszeichen-Motiven.

Hunters Room & Grill Halten Sie nach der Hirschstatue im Westin Doha Ausschau,

um erstklassige australische Steaks und kräftige Aromen zu entdecken. Das

Aguachile mit Seebarsch ist ein absolutes Muss.

Salt Road Dieses Restaurant im Andaz Doha zelebriert die südafrikanische Küche

mit gepökeltem Bruststück, im Josper-Ofen gebratenen Pilzen und herausragenden

Steaks.

Loris Das elegante Restaurant im The Pearl bietet authentische libanesische

Gerichte zum Teilen, von cremigem Hummus bis hin zu Kirsch-Kebabs.

Mr & Mrs Hawker Erleben Sie die Hawker-Kultur Singapurs mit köstlichen Gerichten

wie Chili-Krabben und Mango-Sago-Pudding.

y?n Dieses elegante chinesische Restaurant bietet einen atemberaubenden Ausblick

und serviert kantonesische Klassiker. Beginnen Sie mit Dim Sum und schließen Sie

mit der Spezialität des Hauses, dem auf zwei Arten servierten Entenbraten, ab.

MICHELIN Guide Sonderauszeichnungen

Mit seinen Sonderauszeichnungen würdigt der Guide MICHELIN die vielfältigen

Leistungen im Gastgewerbe und ehrt die talentiertesten und motiviertesten

Persönlichkeiten der Branche.

Der Guide MICHELIN Young Chef Award geht an Albas Küchenchef Cristhian Serraino,

einen talentierten jungen Koch, dessen Erfahrung in den besten Küchen Europas

sich in seinen Kreationen widerspiegelt. Seine Gerichte sind kreativ, harmonisch

ausgewogen und geschmackvoll.

Der Guide MICHELIN Opening of the Year Award geht an Koo Madame, ein elegantes

Restaurant, das den Charme des Shanghai der 1920er Jahre widerspiegelt und ein

wahrhaft einzigartiges kulinarisches Erlebnis bietet. Die Gäste werden von

aufmerksamen, authentischen Mitarbeitern verwöhnt, die jeden Besuch zu einem

besonderen Erlebnis machen.

Shanghai Me Doha erhält den Guide MICHELIN Service Award, da die Inspektoren

feststellten, dass das Team professionell, freundlich und äußerst aufmerksam ist

und einen Service bietet, der sich wirklich außergewöhnlich anfühlt. Sie gehen

herzlich auf die Gäste ein und empfehlen häufig ihre Lieblingsgerichte, was eine

persönliche und einladende Atmosphäre schafft.

y?n wurde vom Guide MICHELIN mit dem Exceptional Cocktail/Mocktail Award

ausgezeichnet. Dieses elegante kantonesische Restaurant befindet sich im 44.

Stock des Waldorf Astoria Doha und verbindet eine atemberaubende Aussicht mit

Kreativität. Die charakteristischen Mocktails auf Teebasis sind kunstvoll

zubereitet, komplex im Geschmack und ansprechend präsentiert.

