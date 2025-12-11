Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
|
11.12.2025 14:49:38
GNW-News: Niterra geht Partnerschaft mit Rackspace Technology zur Beschleunigung der digitalen Transformation durch eine schnelle Migration zu Google Cloud ein
^SAN ANTONIO, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(http://www.rackspace.com/)®, ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-
Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Niterra
(https://www.ngkntk.com/) EMEA GmbH (im Folgenden?Niterra"), ein technischer
Keramikhersteller und bedeutender Automobilzulieferer, eine Partnerschaft mit
Rackspace eingegangen ist, um seine digitale Transformation durch eine schnelle
Migration zu Google Cloud voranzutreiben. Niterra entschied sich für Rackspace
aufgrund seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Migration, Modernisierung
und Verwaltung geschäftskritischer Workloads sowie aufgrund seines
kundenorientierten Ansatzes.
Geleitet von seiner?Google first"-IT-Strategie hat sich Niterra zum Ziel
gesetzt, seine globale Serverlandschaft unter einer einzigen Cloud-Plattform zu
vereinheitlichen. In der Mitte der Initiative sah sich das Unternehmen mit einer
dringenden Anforderung konfrontiert: Die gesamte SAP-ECC-Umgebung musste
innerhalb von nur zwei Monaten - weniger als der Hälfte der üblichen Zeitspanne
- auf Google Cloud migriert werden, während gleichzeitig drei lokale
Rechenzentren in Dubai, Johannesburg und Frankfurt konsolidiert werden mussten.
Da das Unternehmen zuvor keine Cloud-Erfahrung hatte, benötigte es einen
Partner, der Geschwindigkeit, Sicherheit und einen unterbrechungsfreien
Geschäftsbetrieb gewährleisten konnte.
?Wir benötigten einen Partner, der nicht nur über umfassende Erfahrung mit SAP
und Google Cloud verfügt, sondern auch in der Lage ist, unsere spezifischen
Geschäftsanforderungen zu verstehen und die Kontinuität unserer Betriebsabläufe
während des gesamten Projekts sicherzustellen", erklärte Bernd Hinkmann, Senior
Manager, IT Service Delivery Management EMEA bei Niterra.
Rackspace Technology hat eine sichere, skalierbare Migrationsstrategie
entwickelt und umgesetzt, die folgende Ergebnisse erzielt hat:
* Eine sichere Google Cloud-Landing Zone mit Governance- und
Sicherheitskontrollen als Grundlage für alle Workloads
* Die Konsolidierung von drei globalen Rechenzentren und die Migration aller
virtuellen Maschinen unter Verwendung der nativen Tools von Google und
ergänzender Methoden zur Gewährleistung der Kompatibilität
* Die Übertragung von 4 TB geschäftskritischer SAP-Daten über Entwicklungs-,
QS-, Produktions- und Berichtssysteme hinweg mit optimierter
Netzwerkleistung
* Die SAP-Migration wurde in nur zwei Monaten abgeschlossen und lag damit weit
über den Branchenstandards
* Unterbrechungsfreier Betrieb für kritische Prozesse wie Logistik und
Lagerverwaltung
* Globale Zusammenarbeit zwischen den USA, Mexiko, Deutschland und Indien für
eine nahtlose Umsetzung und einen reibungslosen Wissenstransfer
Die Migration führte zu einer sofortigen operativen Stabilität und positionierte
Niterra für zukünftige Innovationen auf Google Cloud. Rackspace Modern
Operations und Rackspace Application Services für SAP stellten fortlaufende
Managed Services bereit und sicherten so die Betriebskontinuität und die
Einhaltung strenger Branchenstandards.
?Mit Rackspace als unserem Partner haben wir ein optimales Szenario erreicht.
Das Beste daran ist, dass der Übergang sicher und stabil verlief", erklärte
Hinkmann.?Wir hatten keinerlei Leistungsprobleme, Ausfallzeiten oder
Schwierigkeiten. Wir haben von allen Beteiligten und Betroffenen unseres Umzugs
in die Cloud äußerst positives Feedback erhalten."
?Die rasche Migration von Niterra zu Google Cloud spiegelt die Zukunft der
Unternehmenstransformation wider - schnell, sicher und ohne Unterbrechungen",
erklärte D K Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology.?Bei
Rackspace sind wir stolz darauf, nicht nur technische Umsetzung, sondern auch
eine strategische Grundlage für Innovation zu bieten. Dieses Projekt
demonstriert, was möglich ist, wenn Fachwissen und Zusammenarbeit
zusammenkommen."
Es finden bereits Gespräche über weitere Modernisierungsprojekte statt.
Die vollständige Fallstudie finden Sie unter: Niterra | Rackspace Technology
(https://www.rackspace.com/case-studies/niterra)
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und
KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden
über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen
Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in
jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, Anwendungen zu
modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien
einzuführen.
Medienkontakt: Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rackspace Technologymehr Nachrichten
Analysen zu Rackspace Technologymehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Rackspace Technology
|1,13
|-5,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.