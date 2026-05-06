Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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06.05.2026 21:58:08
Google DeepMind Will Train AI Models on the MMORPG Eve Online
The AI lab has taken a minority stake in the gaming company behind the incredibly complex 23-year-old space simulator.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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