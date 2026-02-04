Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
05.02.2026 00:24:17
Google Plans to Double Capex Spending as Cloud Growth Soars 48%
Questions about the future of artificial intelligence (AI) have surged in recent months. The biggest question among investors is whether companies can recoup the massive investments they're making to capitalize on demand for AI.Amid this uncertainty, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) sought to answer that question when it reported its quarterly results after the market close on Wednesday. What became immediately apparent is that demand for AI continues to fuel rapid cloud growth, and Alphabet plans to continue heavy investment to capitalize on the opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
