El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

Alphabet A Aktie

Alphabet A ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.11.2026 12:15:00

Google Recently Warned That Quantum Computers Could Crack Bitcoin. Now It's Selling Protection.

One day, it's technically possible that a hacker equipped with a quantum computer could crack the encryption that underpins Bitcoin (CRYPTO: BTC). That day may be drawing nearer; in March 2026, security researchers at Alphabet (NASDAQ: GOOGL) estimated that a future quantum machine could break Bitcoin's wallet cryptography in less than 10 minutes, and that a quantum computer of sufficient power could be far easier to create than what had previously been believed. And now, on Oct. 28, Google Cloud previewed its new crypto custody system targeting banks that offer crypto products to their clients, positioning the quantum threat to Bitcoin as one of the risks that justify buying its services.

So what does this mean for Alphabet's stock, and what does this mean for Bitcoin and other cryptocurrencies?

Image source: The Motley Fool.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

mehr Analysen
02.11.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Alphabet A Neutral UBS AG
29.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 249,30 -0,02% Alphabet A (ex Google)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen