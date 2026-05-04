Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
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04.05.2026 07:21:29
Graubündner Kantonalbank hat Millionen-Klage am Hals
Im Zusammenhang mit einem Anlageprodukt der Tochter BZ Bank klagt ein Kunde gegen die Graubündner Kantonalbank. Der Forderungsbetrag bewegt sich im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Die Bank erachtet die Vorwürfe für unbegründet und will sich im Verfahren dagegen wehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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