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05.11.2026 13:39:39

Greif: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its fourth-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Greif (NYSE:GEF) announced that structural cost reductions drove higher profitability in fiscal 2026. Long-term shareholders benefit as management converts these operational gains into reliable cash flow and balance sheet strength. Three takeaways stand out for long-term investors.

Management completed its original $100 million run rate cost reduction target a year ahead of schedule. The company raised its goal to $150 million by the end of fiscal 2027 to expand profit margins through the economic cycle.

The company shut its Sweetwater mill to exit coated recycled board, which is paperboard made from recycled fibers. This decision follows prior divestitures in containerboard and timberlands as management concentrates capital on higher-margin polymer containers and closure products.

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