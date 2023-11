Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus

So bewegt sich der MDAX morgens.

Um 09:12 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 25 446,66 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 232,165 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,035 Prozent stärker bei 25 399,92 Punkten, nach 25 391,12 Punkten am Vortag.

Bei 25 471,87 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 399,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 0,799 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 25 230,59 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.08.2023, den Wert von 28 026,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, verzeichnete der MDAX einen Stand von 24 279,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0,113 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 626,97 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Ströer SE (+ 9,41 Prozent auf 49,78 EUR), EVOTEC SE (+ 3,91 Prozent auf 18,20 EUR), Befesa (+ 2,08 Prozent auf 28,50 EUR), RATIONAL (+ 1,97 Prozent auf 595,50 EUR) und GEA (+ 1,90 Prozent auf 34,83 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-5,12 Prozent auf 26,68 EUR), Talanx (-2,83 Prozent auf 58,40 EUR), freenet (-2,33 Prozent auf 24,36 EUR), HOCHTIEF (-1,90 Prozent auf 93,05 EUR) und HelloFresh (-0,98 Prozent auf 20,31 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 868 996 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 15,261 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. RTL-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at