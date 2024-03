Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester

Am Mittwoch steigt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 26 897,46 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 248,608 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,006 Prozent leichter bei 26 869,68 Punkten, nach 26 871,42 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26 813,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 934,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2024, stand der MDAX noch bei 25 964,82 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, bei 27 157,63 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 27.03.2023, einen Stand von 26 714,53 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 0,220 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 5,42 Prozent auf 81,70 EUR), Aroundtown SA (+ 3,71 Prozent auf 1,78 EUR), EVOTEC SE (+ 2,11 Prozent auf 14,06 EUR), Bilfinger SE (+ 2,05 Prozent auf 43,88 EUR) und Gerresheimer (+ 2,00 Prozent auf 102,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil JENOPTIK (-3,87 Prozent auf 28,84 EUR), AIXTRON SE (-2,90 Prozent auf 24,77 EUR), Lufthansa (-2,64 Prozent auf 7,07 EUR), Fraport (-1,93 Prozent auf 48,31 EUR) und Nordex (-1,71 Prozent auf 12,07 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 437 027 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 18,373 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

