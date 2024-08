Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im DAX

Am Mittwoch notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,33 Prozent stärker bei 17 584,58 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,672 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,486 Prozent auf 17 438,65 Punkte an der Kurstafel, nach 17 354,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 17 591,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 386,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,337 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 475,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, wies der DAX einen Stand von 18 430,05 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 07.08.2023, einen Stand von 15 950,76 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,86 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 6,36 Prozent auf 57,82 EUR), Sartorius vz (+ 3,23 Prozent auf 249,00 EUR), Infineon (+ 2,98 Prozent auf 30,62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,76 Prozent auf 58,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,69 Prozent auf 95,58 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Commerzbank (-4,78 Prozent auf 12,55 EUR), Beiersdorf (-1,71 Prozent auf 129,15 EUR), Siemens Healthineers (-1,04 Prozent auf 48,30 EUR), Covestro (-0,34 Prozent auf 53,42 EUR) und adidas (-0,28 Prozent auf 212,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 6 531 557 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 211,393 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at