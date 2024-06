Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün

Der SDAX gewann am Abend an Wert.

Am Donnerstag sprang der SDAX via XETRA letztendlich um 1,39 Prozent auf 14 599,63 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 117,293 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,203 Prozent auf 14 428,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 399,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 428,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 618,80 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 15 197,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 858,59 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 20.06.2023, einen Wert von 13 404,06 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,63 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 5,56 Prozent auf 300,20 EUR), METRO (St) (+ 5,08 Prozent auf 4,45 EUR), Ceconomy St (+ 4,06 Prozent auf 3,23 EUR), ADTRAN (+ 3,52 Prozent auf 5,15 USD) und CANCOM SE (+ 3,34 Prozent auf 31,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,53 Prozent auf 17,25 EUR), Mutares (-2,43 Prozent auf 32,15 EUR), AUTO1 (-1,06 Prozent auf 6,05 EUR), CEWE Stiftung (-0,93 Prozent auf 106,60 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,86 Prozent auf 81,10 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 753 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 15,175 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,63 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

